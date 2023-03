Grande Fratello Vip, Edoardo palpeggia anche lei: la reazione della gieffina però è violenta

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria colpisce ancora. Palpeggia un’altra gieffina. La reazione della donna non si fa attendere.

All’interno della Casa più spiata d’Italia sta tenendo sempre più banco nelle ultime ore il legame, decisamente chiacchierato e burrascoso, tra Antonella Fiordelisi e la star di Forum. La coppia piace molto ai telespettatori, che sognano un happy end per loro. Ora poi che è uscita dal gioco, tramite il televoto, la sensuale Nicole Murgia, in molti speravano che potesse ritornare la pace tra di loro.

Così non è affatto stato, anche perché il giovane ne avrebbe combinata un’altra delle sue. In poche parole avrebbe palpeggiato un’altra concorrente. Ciò non è passato ovviamente inosservato innanzi alle vigili telecamere del reality e ha aggravato ancor di più la situazione, già molto precaria di suo, con la schermitrice.

La ragazza era rimasta parecchio delusa quando Edoardo le aveva confessato di aver sfiorato il seno della Murgia. Da lì è nata l’ennesima forte discussione e poco dopo Antonella è scoppiata in un pianto a dirotto. In questo momento sta molto soffrendo ed è in seria difficoltà. Tanto più che ora, all’interno della Casa non può neppure contare sul supporto di Antonino Spinalbese, al quale è molto legata.

Vicinissimo a Oriana

Tra l’altro, l’hair stylist spezzino è stato uno dei motivi di grande gelosia da parte di Donnamaria, che lo ha visto come una sorta di terzo incomodo. In ogni caso l’ex di Belen non era interessato ad Antonella come donna, ma solo come amica. Tant’è che ora pare che stia approfondendo la conoscenza con la gieffina Ginevra Lamborghini.

Edoardo attualmente si è riavvicinato ancora di più alla sua amica Oriana Marzoli, che però è cotta di Daniele Dal Moro. In un momento di relax e di chiacchiere, con lei e altri concorrenti, ha voluto spiegare che cosa sia realmente accaduto con Nicole. Il racconto si è fatto talmente realistico da lasciare in men che non si dica basiti i più.

Lui palpeggia la Marzoli che non gradisce

Tuttavia, quella che ne è rimasta particolarmente sconvolta è stata la bellissima modella sudamericana, dal momento che il ragazzo, per simulare il gesto compiuto qualche giorno prima sul corpo della Murgia, le ha sfiorato il seno. Lei non ha affatto gradito e, nonostante siano molto amici, l’ha preso a male parole.

Profondamente offesa, ha alzato i tacchi e pure di gran carriera. Adesso Oriana è sempre più vicina ad Antonella e le sta dimostrando una grandissima solidarietà femminile. Si preoccupa del suo stato di salute e le confessa di capire come si senta in questo momento. È nata forse una nuova amicizia dopo tanto passato rancore? I telespettatori ci sperano dal profondo del cuore.