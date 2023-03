Maria De Filippi, l’appello disperato: “fate tornare il…” | Situazione senza precedenti

Maria De Filippi sta vivendo un momento molto difficile. La morte del marito l’ha davvero distrutta.

La conduttrice delle Reti Mediaset si è presa un momento di pausa dal lavoro per cercare di metabolizzare l’immenso dolore provocato dalla dipartita del suo amato Maurizio. Sono stati molto legati e complici, parlavano a lungo e si confrontavano su molti argomenti. Lei lo ha sempre considerato un suo punto di riferimento e, nel perderlo, ha anche perso la sua bussola.

In questi giorni non stanno andando in onda le sue trasmissioni e i suoi fan, tanto numerosi, le stanno facendo sentire il loro sincero affetto, con dolci messaggi sui Social. I colleghi hanno partecipato in massa alle visite alla camera ardente di Costanzo, così come al suo funerale.

Anche il grande pubblico ha voluto ricordare con post e tenere dediche il grande giornalista da poco scomparso. Uno che ha indubbiamente fatto la storia dell’informazione e del talk show in Italia. A stare accanto alla De Filippi anche tutti coloro che lei ha lanciato nel vasto mondo dello spettacolo nel corso degli anni, con le sue trasmissioni.

La speciale richiesta a Maria

Parliamo in primis di Amici e di Uomini e Donne. Sono tuttavia proprio queste ultime ad essere state messe momentaneamente in standby in questi giorni, che sono molto amari per la regina indiscussa delle Reti Mediaset. Tuttavia lei ben presto ritornerà al lavoro, tant’è che è giunta la notizia che, a partire dal 6 marzo 2023, ricomincerà il celebre dating show.

Un programma che piace moltissimo ai telespettatori di ogni età, anche per i vari cambiamenti che ha portato con il passare del tempo. Se l’inserimento del Trono Over è stata una mossa vincente, lo è stato anche quello di proporre il Trono Trans e quello gay. Ed è proprio riguardo quest’ultima possibilità che un ex partecipante ha voluto dire la sua, rivolgendo una richiesta a Maria.

Claudio Sona e il suo appello alla conduttrice

Stiamo parlando dell’affascinante Claudio Sona, che ha vissuto un’intensa esperienza in tale direzione. Durante una sua recente intervista per RTL, il giovane ha raccontato della sua vita di oggi. È felicemente fidanzato con Nick, vive nella sua Verona e svolge il lavoro di personal trainer e di influencer.

È felice, sereno e appagato. Il giovane, ricordando le sue esperienze alla corte di Queen Mary, ha svelato di aver ricevuto molte lettere da alcune persone che lo ringraziavano di aver portato la sua storia in TV. E così lui ha pensato di chiedere alla vedova di Maurizio Costanzo di far tornare nuovamente il Trono Gay. La De Filippi accetterà la richiesta?