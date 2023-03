Gf Vip 7, richiesta senza precedenti agli autori: “Ora mi fate vedere tutto”

Nuova ennesima gatta da pelare per gli autori e il conduttore del GF Vip 7. È arrivata ora una richiesta senza precedenti. I telespettatori basiti.

Non c’è davvero pace a questo giro per chi lavora dietro le quinte della settima edizione del padre di tutti i reality in versione vip. Fin dalle sue prime battute il programma ha messo in luce svariate situazioni che hanno fatto storcere il naso ai più. In primis è doveroso ricordare il celebre caso di Marco Bellavia, di cui ancora si parla oggi.

Sono susseguiti altri episodi di bullismo, poi puniti severamente con l’uscita anzitempo di chi si era macchiato di tale colpa. E che dire delle diatribe sempre più accese tra i vari concorrenti? Pure quelle non sono di certo mancate e anche ora pullulano come funghi dopo un’intensa giornata di pioggia.

Scandaloso poi il caso della bestemmia di Riccardo Fogli, che l’ha pronunciata appena messo piede all’interno della Casa più spiata d’Italia. Immediata a quel punto la sua uscita di scena, senza se e senza ma. Nuovi ingressi anche nel corso delle ultime settimane, hanno dato ancora più pepe alla trasmissione, che ormai è quasi giunta al termine.

La richiesta che sconvolge

Le tensioni sono sempre alte tra i gieffini e, come sottolineano molti utenti sul Web, il fatto di essere reclusi da tanto tempo, sta rendendo alcuni di loro particolarmente nervosi. E nemmeno ora che è uscito dal gioco l’affascinante Antonino Spinalbese, considerato uno degli indiscussi protagonisti di questa edizione, e che in certi casi ha fatto il bello e il cattivo tempo, si è trovata un po’ di pace.

Così ora è arrivata l’ennesima gatta da pelare per Alfonso Signorini e i suoi collaboratori, che devono necessariamente correre ai ripari. Si tratta di una richiesta mai sopraggiunta fino ad oggi. In poche parole un concorrente ha richiesto con un certo ardore di visionare alcuni filmati che, in qualche maniera, lo riguardano. Ed è il Caos.

Daniele vuole vederci chiaro

L’ex tronista Daniele Dal Moro è profondamente stanco del continuo e insistente chiacchiericcio che aleggia intorno a lui. Vuole vederci chiaro e sapere che cosa hanno detto alcune persone su di lui una volta che si sono riunite. Le persone in questione sono Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Nicole Murgia.

Ciò ha chiaramente preso tutti quanti di contropiede. In ogni caso il fratello di Guendalina ha ammesso innanzi allo stesso Daniele di aver parlato con gli altri della sua sessualità. Ha tuttavia specificato che le sue intenzioni erano del tutto scherzose. Sta di fatto che ora l’altro vuole saperne di più e chiede di poter visionare con calma il relativo filmato.