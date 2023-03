Chiara Rabbi demolita con tre parole: Davide ci è andato giù pesante e ha rivelato tutto

Chiara Rabbi è ancora molto chiacchierata per la fine della sua storia d’amore con l’ex tronista Davide Donadei. E ora arriva l’ennesima doccia fredda.

Quest’anno il padre di tutti i reality in versione vip ha attinto parecchio all’interno del fitto cast degli storici ex di Uomini e Donne. Non per nulla abbiamo visto all’interno della Casa più spiata d’Italia aggirarsi Luca Salatino, che ha poi chiesto di uscire, in quanto sentiva troppo forte la mancanza della fidanzata Soraia.

Altro bellone della scuderia di Queen Mary è Daniele Dal Moro, che è indubbiamente fra i grandi protagonisti di quest’anno. A trasmissione già avviata ha fatto il suo ingresso anche il tronista Davide Donadei, che in estate e in autunno ha fato molto chiacchierare per la conclusione della sua storia d’amore con la corteggiatrice Chiara Rabbi.

Si è parlato di tradimenti, che hanno spaccato il cuore in mille pezzi ai fan della coppia. Sono seguiti numerosi attacchi sui Social tra i due fidanzati, che poi sono tornati al noto dating show che li ha fatti conoscere insieme a Roberta Di Padua. Con lei Davide ha avuto un flirt, che però non è diventato niente di più per lui.

Chiara Rabbi nuovamente nel mirino

Sta di fatto che, ora che fa parte del GF Vip, Donadei sta aprendo un po’ troppo il rubinetto sul suo passato, compreso quello vissuto con la splendida Chiara. E così ha parlato nuovamente delle sue avventure, senza però fare nomi. Nel frattempo lei, dopo aver assistito ai pianti di Antonella Fiordelisi, ha voluto dire la sua.

Ricordiamo che la schermitrice è scoppiata in lacrime dopo che Edoardo Donnamaria le ha confessato un certo avvicinamento con Nicole Murgia. A quel punto la Rabbi, sui Social, ha commentato l’accaduto dandole il benvenuto nel club. È poi intervenuto sui suoi profili Amedeo Venza a replicare.

È stato tutto studiato a tavolino, la rivelazione choc

“Tutto studiato a tavolino! Chiara è la stessa che andò a fare il colloquio per il GF Vip in coppia. Nonostante fosse in crisi”, ha rivelato l’influencer. Poco dopo, per calcare la dose, ha anche rivelato che lei ha continuato a mandare messaggi ovunque per essere presa da Signorini dopo la fine della sua storia con Davide.

Alla fine l’ha invitata a tacere. In ogni caso con il celebre ex all’interno del padre di tutti i reality è anche logico che si faccia spesso il suo nome e che lei voglia commentare ciò che lui fa e dice in TV. Ora però i fan, davvero numerosi, non vedono l’ora di vedere lei stessa entrare nella Casa più spiata d’Italia in veste di concorrente. Nuovo scoop in vista per Signorini?