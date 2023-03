“Incidente durante la notte”: attimi di paura per Harry e Meghan | Presa drastica decisione

Harry e Meghan spaventati a morte. La coppia ha preso ora una decisione molto drastica.

Ancora una volta i due fanno parlare ampiamente di sé. Da quando poi lui ha dato alla stampa Spare, la sua autobiografia, che è andata letteralmente a ruba ovunque, il chiacchiericcio attorno a lui e alla sua bellissima consorte, è decisamente quadruplicato. Lo stesso si può dire della sua famiglia d’origine, la mitica Royal Family.

Tra l’altro, tra le pagine del suo testo trovano sovente spazio forti accuse, nei confronti di alcuni suoi membri. compresa Camilla, la seconda moglie di suo padre Carlo. I rapporti con lui sono sempre più tesi e pare che il nuovo Re d’Inghilterra non lo voglia nemmeno il giorno della sua attesissima incoronazione, fissato per il 6 maggio.

Altre fonti rivelerebbero invece che avrebbe accettato la presenza del figlio secondogenito ma non della moglie, che non ha mai visto di buon’occhio. Del resto Meghan ha sempre ribadito di non essersi mai sentita accettata a Palazzo. Ed è per tale motivo che ha poi chiesto al marito di lasciare sia la Corte che l’Inghilterra, per andare e vivere in America.

Si sono tolti parecchi sassolini dalla scarpa

La loro vita l’hanno raccontata in una docu-serie, disponibile su Netflix. La Royal Family a quanto pare aveva pure cercato di bloccarla, o in ogni caso chiesto al principe ribelle di evitarne la messa in onda. La coppia nei vari episodi appare agli spettatori nella propria quotidianità. La Markle è persino apparsa con i capelli bagnati e semplicemente raccolti in uno chignon e/o protetti da un asciugamano.

Nella serie i due parlano ampiamente di sé ma soprattutto della loro passata vita a Palazzo. Tantissimi i classici sassolini che si sono voluti togliere entrambi dalle scarpe. Tuttavia ora c’è un fatto che li riguarda molto da vicino che ha fatto spaventare -e non poco- i loro numerosi estimatori. Si parla di un brutto incidente avvenuto in orario notturno.

La drastica decisione presa dalla coppia

Ciò li avrebbe talmente terrorizzata da indurli a prendere in men che non si dica una decisione letteralmente drastica. Di che cosa si tratta? In poche parole, quando anni fa erano diventati genitori per la prima volta, mettendo al mondo Archie, sotto consiglio della mamma di lei, avevano preso a servizio una tata.

Tuttavia l’esperienza fu considerata assolutamente disastrosa da Meghan e da Harry, anche perché durante una notte in cui era di servizio la speciale babysitter, qualcosa andò storto e li spaventò a morte. Loro non hanno voluto andare oltre nel racconto ma hanno comunque rivelato che si è trattato di qualcosa di molto grave e di spaventoso. Alla fine hanno deciso di fare da sé con i propri figli.