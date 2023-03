Forum, Edoardo ‘sostituito’ con l’ex fidanzata di Eros Ramazzotti: chi è la giovanissima

Nuova doccia fredda per il bell’Edoardo Donnaamria, sostituito a Forum dell’ex di Eros. Fuori il nome.

GF Vip 7, non è certamente un grande periodo per il gieffino. Con la bella Antonella Fiordelisi, con la quale aveva iniziato un’intensa liason all’interno della Casa più spiata d’Italia, oggi i rapporti sono sempre più tesi. Se pensava che l’uscita di Antonino Spinalbese potesse riavvicinarli, si sbagliava di grosso. Le litigate sono praticamente all’ordine del giorno e di recente lui ne ha combinate non poche.

In primis ha toccato il seno alla bellissima Nicole Murgia, appena uscita dal gioco tramite il televoto e ora, per simulare il gesto compiuto nei suoi confronti, lo ha ripetuto sull’amica Oriana. La Marzoli non ha affatto gradito il tutto e gli ha risposto a malo modo. Si è pure schierata a spron battuto con la schermitrice, nonostante fra di loro non fosse mai scorso buon sangue.

Anche questo cambio di rotta ha lasciato sconvolto Edoardo, che ora rischia di restare sempre più solo all’interno del padre di tutti i reality in versione vip. Tra l’altro, dopo il fattaccio avvenuto con la modella sudamericana, molte altre persone che inizialmente gli tenevano la parte, ora si sono avvicinate ad Antonella.

Ennesima doccia fredda per Edoardo

Inoltre lei è ancora molto amata dai telespettatori. In ogni caso la coppia possiede uno zoccolo duro di estimatori. In particolare di recente abbiamo visto una loro fan sfegatata che in lacrime in studio ha chiesto loro di riappacificarsi e di vivere in maniera più serena il loro magnifico sentimento.

Un sentimento che inizialmente pareva avere tutte quante le carte in regola per perdurare nel corso del tempo, anche una volta conclusa l’esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia per entrambi. Sta di fatto che ora è giunta per Edoardo l’ennesima doccia fredda, per non dire proprio gelata. Si tratta della sua sostituzione a Forum.

Al suo posto a Forum è arrivata lei

A prendere il suo posto sarebbe una donna molto bella, oltre che assai giovane. In passato si è vociferato di un suo flirt con nientemeno che Eros Ramazzotti. Il suo nome è Marta Delogu. Le sue fotografie, durante una vacanza a Mykonos con il noto cantautore romano, hanno fatto sognare i più.

La ragazza è nata a Sassari l’11 novembre del 1999 e ha lasciato la sua adorata Sardegna per trasferirsi nella Capitale. Qui ha iniziato a studiare seriamente recitazione presso il rinomato Centro Nazionale di Cinematografia. Non ha mia nascosto di voler lavorare un giorno nel vasto mondo dello spettacolo e ora pare che ce l’abbia fatta. Si attende a questo punto la reazione di Edoardo.