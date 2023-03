Silvia Toffanin, a cuore aperto su Pier Silvio: “…piango perché non mi sposa, ma la verità è…”

Silvia Toffanin ha parlato a cuore aperto sul suo rapporto con Pier Silvio Berlusconi spiegando perché non sono ancora convolati a nozze.

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Da due anni fa compagnia al pubblico di canale 5 sia il sabato che la la domenica con il programma televisivo Verissimo. All’inizio non era convinta della proposta fatta dal compagno di vita Pier Silvio Berlusconi, ma per fortuna ha cambiato idea.

Gli ascolti sono sempre ottimi, dunque la Mediaset non può che gioire per i risultati che si ottengono costantemente. Nelle ultime puntate andate in onda è stato affrontato l’argomento della morte di Maurizio Costanzo. Tutti sono concordi nel dire che lo abbia fatto in modo impeccabile, come sempre del resto. Riesce a mettere a suo agio coloro che si lasciano intervistare al centro dello studio. Ha un atteggiamento amorevole ed empatico. Non stupisce se è apprezzata dal vasto pubblico.

Per quanto riguarda la vita privata punta sulla riservatezza, nonostante sia un personaggio pubblico di spicco. Sta da tanto tempo con il vice presidente della Mediaset che ha reso padre di due splendidi figli. Sui social non ci sono foto dei piccoli proprio perché la coppia ci tiene alla privacy.

Entrambi bellissimi e innamorati l’uno dell’altra, non hanno ancora compiuto il grande passo. Si è parlato di matrimonio senza concretizzare nulla. L’argomento è stato affrontato dalla conduttrice in persona.

“Noi siamo felici così”

Stufa dei pettegolezzi, la Toffanin ha voluto spiegare come stanno realmente le cose: “Dicono che mi sono sposata in gran segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo. Un giorno sono incinta, il giorno dopo no. Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così”.

Inoltre ha aggiunto che si reputano una famiglia a tutti gli effetti, in quanto non è essenziale un pezzo di carta per sugellare il loro amore.

Una confessione inaspettata

La Toffanin si è tolta anche un sassolino dalla scarpa rispondendo a coloro che le hanno detto che si trova in tv grazie al compagno: “Assolutamente più che aiutata! Al 99,9% se non avessi incontrato Pier Silvio non starei qui a fare televisione“.

Probabilmente sarà così, ma a prescindere da ciò la conduttrice si è fatta conoscere e amare dagli italiani. Dolcezza, pacatezza, empatia e bontà d’animo, ecco le caratteristiche che la rendono più unica che rara.