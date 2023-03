Memo Remigi, ‘di nuovo’ negli studi di Oggi è un altro giorno: è boom di commenti

Memo Remigi lascia letteralmente senza fiato i suoi estimatori. Nuovamente in TV dalla Bortone.

L’artista per tantissimi anni ha collaborato a Oggi È Un Altro Giorno. A partire dallo scorso autunno è letteralmente scomparso non solo da suddetta trasmissione, tra l’altro molto amata dagli italiani, ma dal Piccolo Schermo in generale. Tutto questo è accaduto in seguito a un episodio, che è rimasto ancora oggi indelebile nei cuori del più.

In poche parole l’uomo, durante la messa in onda di una puntata, ha palpeggiato una sua giovane e bellissima collega, che non ha affatto gradito il gesto. Stiamo parlando della leader dei Gazosa, con un’interessantissime carriera da solista, Jessica Morlacchi. Lì per lì la donna non ha detto nulla e per le verità Memo non è subitaneamente scomparso dall’affiatatissimo team di Serena.

Qualche giorno dopo non si è più visto. Da allora non ha più collaborato a nessun altra trasmissione di Mamma Rai. Nemmeno durante una puntata speciale andata in onda la sera di Natale, dedicata alla città di Milano e realizzata da Alberto Angela, ha visto la sua collaborazione. Ciò che ha lasciato perplessi i più è il fatto che per interpretare un suo grande successo lui non sia stato chiamato.

Ha sofferto molto e ha chiesto scusa

Al suo posto abbiamo trovato una meravigliosa Malika Ayane. Remigi ha visto così nuovamente spegnersi le sue speranze non solo di fare pace non solo con Serena, ma pure con l’Azienda di Viale Mazzini. Ha ricevuto il tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli di Striscia La Notizia e ha chiesto scusa a Jessica Morlacchi. Inoltre, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ha espresso tutto il suo dispiacere.

Ha pure raccontato che Serena non gli rispondeva più al telefono. Ciò è stata l’ennesima mazzata livello psicologico per lui, dal momento che prima del fattaccio, i due erano molto amici. Tuttavia ora Memo ha fatto impazzire i suoi sostenitori con uno scatto che sa di ritorno. Pace dunque fatta con la bella e brava Serena?

Lo scatto amarcord che fa ben sperare

In realtà no. Si tratta infatti di una fotografia dal sapore amarcord. È stata effettivamente scatta all’interno degli studi di Oggi È Un Altro Giorno ma non è recente. In essa l’artista balla con la sua maestra con la quale ha gareggiato a Ballando Con le Stelle. Bellissime le parole spese per lei che è stata molto felice di questo nuovo omaggio sui Social.

Chiaramente questa condivisione può essere vista come l’ennesima richiesta da parte del musicista di riappacificarsi con la Rai e soprattutto con colei che sentiva tanto amica. Sta di fatto che alcuni mestieranti che operano proprio nell’Azienda di Viale Mazzini come la mitica Carolyn Smith gli hanno fatto sentire la sua vicinanza con un bel like. Ora si attende la reazione di Serena.