Antonella Fiordelisi abbandona la casa all’ultimo: la reazione di Edoardo è da lacrime

GF Vip 7, la Fiordelisi lascia la Casa più spiata d’Italia. La reazione sconvolgente del fidanzato Edoardo.

Manca davvero pochissimo all’attesissima finale di questa scoppiettante edizione del padre di tutti i reality in versione vip. Il traguardo è dunque sempre più vicino e i concorrenti rimasti in gioco ormai hanno la mente rivolta a quella sera. Quest’anno non è stata di certo una passeggiata la conduzione per il carismatico Alfonso Signorini.

Non per nulla il giornalista ha avuto, fin dal fischio d’inizio, non poche gatte da pelare. Oltre all’ormai chiacchieratissimo caso Marco Bellavia, ha dovuto sapersi destreggiare con una certa disinvoltura in altre situazioni simili e diatribe infuocate tra i vari gieffini. Immancabili poi uscite di scena inaspettate, eliminazioni a gogo e nuovi arrivi all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Non sono poi mancati altri momenti di grande tensione e altri più sensuali. Sono nate varie liason ma quella che ha tenuto maggiormente banco è stata quella creatasi tra la star di Forum Edoardo Donnamaria e la bellissima Antonella Fiordelisi. Tra l’altro lei, sondaggi e dati alla mano, è una delle più amate dai telespettatori.

Un rapporto complicato

Ultimamente le cose fra lei e il fidanzato non andavano benissimo e i due sovente litigavano e pure alla grossa. Una volta uscito di scena l’affascinante Antonino Spinalbese, Edo si è avvicinato sempre più a Nicole Murgia. Quando le ha sfiorato il seno ed ha raccontato l’accaduto ad Antonella, lei non ci ha più visto. Vinta dalla gelosia, ha iniziato a soffrire moltissimo e a piangere a dirotto.

A starle accanto in quel momento tanto delicato, la rivale Oriana Marzoli, con la quale ora va molto d’accordo. Durante la serata del 6 marzo, è stato proprio con lei che Antonella ha vissuto un momento molto emozionante e, nel contempo, assai esilarante. A un certo punto il conduttore ha fatto i loro nomi e ha annunciato che se la modella sudamericana fosse stata la prima finalista, l’altra sarebbe stata eliminata dal gioco.

Lo scherzo e la sua reazione

Successivamente in studio si è dato vita a un teatrino volto non solo a far credere Donnamaria, ma anche agli altri concorrenti presenti nella Casa, che la Fiordelisi fosse stata eliminata. Anche Oriana ha tenuto la parte, mentre Edoardo, in quel momento più che mai, ripreso dalle telecamere, era apparso a dir poco sconvolto.

Quando poi Signorini lo ha invitato a raggiungere lo studio per salutare la sua fidanzata, lui l’ha trovata non appena ha varcato la porta rossa. Solo allora gli è stato comunicato che era stato tutto quanto solo uno scherzo. Lui si è rasserenato e quel punto i telespettatori hanno compreso che è davvero innamorato della sua Antonella. Intanto entrambi volano leggiadri verso la finalissima.