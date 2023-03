Gabriele Costanzo, chi è l’ex fidanzata (che piaceva tantissimo a Maria): bellezza mozzafiato

Gabriele Costanzo, nel suo passato una bellissima ex fidanzata. Lei piaceva tantissimo a mamma Maria. Fuori il nome.

Non è certamente un momento molto facile per il giovane e per la sua famiglia in generale. La morte di papà Maurizio ha lasciato una ferita molto profonda nel suo cuore. Lo abbiamo visto letteralmente a pezzi e in lacrime alla veglia funebre e al funerale, trasmesso in diretta su Canale 5.

Al suo fianco l’adorata mamma Maria, con la quale lavora da diversi anni al suo fianco nel dietro le quinte dei programmi. Lei, nonostante sia una delle regine indiscusse delle Reti Mediaset e lavori tantissimo, riesce comunque a essere molto presente come genitrice all’interno della vita del suo unico figlio.

Non è tuttavia apprensiva ed è stata molto felice di vederlo andare a convivere anni fa. Il suo piccolino era cresciuto ed era diventato un giovane e splendido uomo. Purtroppo però la relazione, che sembrava basarsi su fondamenta più che stabili, è crollata miseramente, lasciando l’amaro in bocca soprattutto a Queen Mary.

L’idillio finito durante il lockdown

Difatti a quanto pare lei, la compagna del figlio, piaceva moltissimo alla nota conduttrice. In poche parole l’aveva trovata pressoché perfetta per lui. Così non si è però poi rivelato. E durante il primo, lungo ed estenuante lockdown, la coppia è scoppiata. Un fatto che tuttavia si è verificato anche all’interno di altre relazioni e che ha portato pure alla fine di svariati matrimoni nel vasto mondo dello Spettacolo.

Nonostante ciò Gabriele non è tornato a casa da mamma è papà, ma è andato a vivere per conto proprio, dimostrando una grande maturità. Di ciò Maria va molto orgogliosa. Resta comunque il fatto che ancora oggi sia molto dispiaciuta per la conclusione della relazione di Gabriele con la sua ex. Sapete chi è?

La sua bellissima ex

Si tratta della bellissima Francesca Quattrini. Quando era fidanzata con Gabriele era una studentessa. Ha frequentato l’Istituto Europeo di Design e grazie ai suoi studi parla in maniera corretta ben tre lingue. Non ama molto parlare di sé ed è molto gelosa della sua privacy, tant’è che sui Social ha deciso di privatizzare i suoi profili.

Ora che è finita la sua lunga storia d’amore con Gabriele è uscita di scena e vive serenamente la sua vita lontana dal clamore mediatico. Del resto, anche ai tempi della loro liason, non ne ha mai e poi mai approfittato per emergere nel mondo dello Spettacolo. Ora come ora svolge la professione di fashion stylist e risiede nella Capitale.