“Quando sono tornato ho trovato mia figlia…”: Antonio Spinalbese la spara grossa su Belen

Antonino Spinalbese si è lasciato andare ad un vortice emozionale notevole durante una delle sue ultime interviste, parlando di sua figlia e della sua ex, Belen e la spara grossa su di lei.

Dal breve flirt avvenuto tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è nata la figlia Luna Marì e anche se tra i due è finita, li unirà per sempre un legame per via della loro bambina. Dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello, Spinalbese ha raccontato di come ha trovato sua figlia al suo ritorno e parla anche di Belen e del perché è finita. Finora non aveva mai parlato al riguardo, cosa sarà successo?

L’ex di Belen e la sua nuova fiamma

Reduce dall’avventura all’interno della Grande Fratello Vip, l’ex hairstyle Antonino Spinalbese, ha stupito tutti baciando appassionatamente la sua bella, Ginevra Lamborghini. I “GinTonic“, hanno fatto appassionare tutti i loro fan, che hanno sperato in un lieto fine, fin da quando i due gieffini vivevano insieme tra le mura del reality. Adesso, il loro amore è confermato, ma non è per niente social e così la curiosità dei loro followers ha subito una battuta d’arresto.

Com’è palese intuire, Antonino e Ginevra, cercano di godersi il momento, lontano dai riflettori, sperando di distogliere da loro un po’ di quell’attenzione mediatica che avevano generato al GF. A quanto pare i due continuano a vivere la loro storia d’amore appena sbocciata, ma hanno deciso di andarci piano, senza affrettare i tempi. Quando si sentiranno pronti, appariranno sicuramente insieme anche sui social.

Le parole di Spinalbese su Belen

Antonino Spinalbese ha parlato a “ruota libera” con Silvia Toffanin su diverse tematiche della sua vita. Ha parlato di Belen e di come ha trovato sua figlia al ritorno. Nonostante quei lunghi mesi di lontananza, Luna Marì è rimasta sotto l’occhio vigile di mamma Belen e delle nonne, le quali, come ha appunto dichiarato il papà, hanno fatto un eccellente lavoro.

La figlia è educata e molto matura e lui si complimenta con tutte: “Quando sono tornato, ho trovato mia figlia educatissima, ho già fatto i complimenti a lei e a sua madre, ma devo farli anche alla mia. Sono state magnifiche nel tenerla…Oggi il nostro rapporto è legato esclusivamente a mia figlia…”.

Inoltre ha finalmente svelato il retroscena sulla fine del rapporto tra lui e Belen: “In primis credo la troppa velocità che ci abbiamo messo. Credo fossimo destinati l’un l’altro in quel momento, rifarei tutto milioni di volte, ma stavamo vivendo due momenti di vita troppo diversi: lei era già avanti nel suo percorso…”.