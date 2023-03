Barbara Berlusconi, tuta attillata e magrissima | I commenti si sprecano: “Tre figli e non sentirli”

Barbara Berlusconi ancora una volta incanta il vasto popolo del Web. Al top e bellissima con una tutina come seconda pelle.

La manager, classe 1984, è una donna vincente sotto ogni punto di vista. Nonostante sia brillante e lanciatissima sul lavoro, dove occupa ruoli di assoluto prestigio, non ha mai rinunciato a farsi una bella famiglia. Ad oggi ha messo al mondo ben cinque figli, tutti maschi. Ora pare che sogni di diventare un giorno mamma di una bella femminuccia.

Al settimo cielo per i tanti nipotini, papà Silvio, che ha un ottimo rapporto con lei. I due sono anche apparsi di recente affiatatissimi sui Social. Amano andare insieme allo stadio a seguire il loro amatissimo Milan. Barbara ha anche posato insieme a Marta Fascina, il nuovo amore del suo tanto celebre genitore.

Ha un legame molto forte con tutti i suoi fratelli e con la sua famosa mamma. Oggi è felice accanto all’affascinante imprenditore Lorenzo Guerrieri, che opera nel settore immobiliare. I due sono sempre più uniti, felici e complici. Nonostante sia una donna molto impegnata sul lavoro e in famiglia, riesce comunque a trovare del tempo per sé stessa.

Una donna molto sportiva

In esso ama dedicarsi a una delle sue più grandi passioni, che la fa sentire viva e le permette di allontanare dalla mente e dal corpo lo stress accumulato nel corso del tempo. Di che cosa stiamo parlando? Dello Sport e particolare dell’attività ginnica. Tra l’altro Barbara non si fa alcun problema a mostrarsi anche in tenuta supersportiva, mentre si accinge ad eseguire alcuni esercizi in palestra.

Tuttavia adora anche svolgere attività sportiva all’aria aperta, come una bella camminata o una corsetta. Inoltre ama profondamente la montagna e i suoi incantevoli paesaggi, che sa donare in maniera tanto generosa a chi la osserva in ogni stagione dell’anno. In questo periodo Barbara si sta rilassando tramite delle meravigliose sciate, che sono un toccasana non solo per il fisico, ma anche per la mente.

Lei è sempre al top

In tuta da sci, decisamente attillata, lei ha incantato tutti quanti. Sorridente e al top della forma fisica, è il ritratto non solo della bellezza più vera e autentica, ma anche la dimostrazione che si può avere un fisico tonico e asciutto anche dopo tante gravidanze. Tanti cuoricini pulsanti per lei, così come i commenti più che lusinghieri, da parte dei suoi numerosissimi estimatori.

C’è anche chi ha commentato dicendo :”Cinque figli e non sentirli”. Lei dal canto suo non ha ancora risposto nulla la riguardo ma a pensarla come l’utente in questione sono stati tantissimi altri. Tra i vip che hanno espresso i loro consensi o con commenti o con dei like, troviamo Cecilia Capriotti e Melissa Satta. Entrambe donne bellissime e al top, proprio come la splendida Barbara.