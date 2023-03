Francesco Totti, dalla padella alla brace: “Noemi è cinica e senza scrupoli. Il suo obiettivo è…”

Non c’è davvero pace per l’ex Capitano della Roma. Non sarebbero tutte rose e fiori con la bella Noemi. Parla una fonte vicina a lui.

La fine del suo matrimonio con la bellissima Ilary Blasi ha indubbiamente lasciato il classico amaro in bocca ai più. Il loro amore sembrava una favola e loro due erano apparsi sempre molto uniti, complici e innamorati. Sebbene le voci di una crisi abbiano iniziato a farsi sentire nel corso della scorsa primavera, è solo in estate che i due hanno ufficializzato l’addio.

Lei ha trascorso sostanzialmente delle vacanze da single in compagnia dei figli, delle sorelle e dei suoi amici più cari. È solo dalla fine dell’anno che ha trovato nuovamente l’amore nell’affascinante imprenditore tedesco Bastian. Con lui è felice e ormai i due non si nascondono più.

Francesco invece, da molto più tempo, ha intrecciato un’importante relazione con Noemi Bocchi. La neo coppia ha preso una bella casa nella Capitale dove è andata a a convivere poco prima di Natale. Anche il Pupone e la sua nuova compagna non si nascondono più e vivono la loro storia d’amore alla luce del sole.

Ora è battaglia in tribunale tra Francesco e la ex

In questi giorni, il calciatore e la conduttrice de L’Isola Dei Famosi hanno dato il via ad una battaglia legale in tribunale. Non hanno siglato nessun accordo consensuale. Al di là degli aspetti economici c’è da discutere l’affidamento dei loro tre figli. Stiamo parlando di Christian e di Chanel, che sono piuttosto grandicelli, e della piccola Isabel.

Oltre a questa situazione, decisamente non facile e molto dolorosa da sopportare, Francesco pare non stia vivendo nemmeno momenti particolarmente sereni con la sua Noemi. Una fonte molto vicino a lui, che però è voluta restare nell’anonimato, ha deciso di aprire il rubinetto al riguardo sulle pagine del settimanale Nuovo. Dichiarazioni al vetriolo per la bella Bocchi.

Lui è caduto dalla padella nella brace?

Qui emerge un ritratto decisamente duro della donna, dove viene descritta come una persona pronta a tutto pur di ottenere ciò che vuole. O ancora, una che ama la bella vita e che è molto interessata ai soldi. Inoltre la fonte l’ha anche definita cinica e senza scrupoli. Chiaramente i sostenitori di Francesco si sono molto allarmati a leggere tali dichiarazioni.

E c’è già chi in Rete sostiene che così lui, dopo la fine del suo matrimonio con la Blasi, sia caduto dalla padella nella brace. Tra l’altro alcune sue fan già da tempo sui Social, nel commentare alcuni suoi scatti, avevano sostenuto di trovarlo piuttosto sciupato e non più raggiante e in forma come quando faceva ancora coppia fissa con Ilary.