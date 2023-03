Eros Ramazzotti, dopo tanti anni di solitudine ritrova l’amore: l’annuncio social

Eros Ramazzotti è nuovamente innamorato. Dopo anni di singletudine una nuova bellissima donna è al suo fianco.

È decisamente un momento speciale e molto emozionante per il cantautore romano, che è ancora oggi uno dei più apprezzati in assoluto, non solo in Italia ma nel mondo. Attualmente è attivissimo sul fronte live, dove dà sempre il massimo di sé. Eros tra l’altro sta per diventare proprio in questi giorni nonno per la prima volta.

Un’esperienza che non vede l’ora di vivere, come ha rivelato tempo fa ai microfoni di Mara Venier a Domenica In. A condividere con lui questa intensa emozione è anche la sua prima ex moglie, ovvero la splendida Michelle Hunziker. Difatti ad essere in dolce attesa è la loro primogenita Aurora.

Papà e figlia hanno regalato un momento molto bello ai telespettatori della prima puntata della nuova edizione di Michelle Impossible. Vederli duettare insieme sullo stesso palco ha emozionato tantissimo anche la showgirl svizzera, che è apparsa in video con gli occhi velati di lacrime. Lacrime di gioia che a breve riaffioreranno sul suo viso, così come su quello di Eros, non appena nascerà il loro nipotino.

Eros ha un nuovo amore

Sarà un bel maschietto, ma ancora non si sa quale nome gli verrà dato. Aury partorirà nella stessa clinica svizzera dove anni fa mamma Michelle l’ha partorita. A starle accanto ovviamente Goffredo Cerza, suo storico compagno, nonché papà del nascituro. Tuttavia Eros, oltre a questa immensa gioia, può ora contare anche su un’altra, che gli fa battere forte il cuore.

L’artista è infatti nuovamente innamorato e dopo tanti anni di singletudine ha accanto a sé ha una compagna. Con lei è apparso di recente in una foto Social, caricata in una Storia del suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. I due nello scatto in oggetto sono intenti a darsi un bacio e lui come didascalia ha scritto Auguri amore mio. Chi è la fortunata? Fuori il nome!

Chi è la bellissima

Entrambi sono raffigurati di lato e pertanto non si è sicuri al 100% che la donna sia Giulia Accardi. Del resto, con la rinomata modella, Eros era già stato avvistato un po’ di tempo fa. Gli scatti erano stati prontamente pubblicati da Diva e Donna. Lei è anche una scrittrice e ha annunciato nel corso di una sua intervista di aver vissuto una vita abbastanza movimentata dove ha anche sofferto di disturbi alimentari.

È sì una modella, ma curvy. Ed è considerata un autentico punto di riferimento da tantissime giovani donne. Combatte da tempo con grande determinazione contro i canoni di quell’assurda perfezione che imperversano un po’ troppo non solo nel mondo della Moda, ma anche in quello dello Spettacolo. Una donna dunque molto tosta, oltre che a dir poco bellissima.