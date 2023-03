Re Carlo III, nonno disperato: il divieto è allucinante | Non potrà più farlo

Non c’è un attimo di tregue per Re Carlo III. Stavolta ha dovuto incassare il colpo da un membro della famiglia che non vive tra le mura del palazzo reale. Molti avranno già capito di chi si sta parlando.

In questi giorni sta circolando una notizia inerente alla secondogenita, Charlotte, di Kate Middleton e il Principe William. Secondo quanto riferito dall’esperto delle dinamiche reali, Richard Eden, la piccola non diventerà una royal worker a tempo pieno. In effetti il fratello George è inserito nella linea di discendenza del trono dopo il padre William.

Tuttavia per lei, ma anche per il terzogenito Louis, i genitori hanno in mente dei progetti per evitare il cosiddetto “effetto Harry”. Basta pensare che le cugine Beatrice ed Eugenie di New York non hanno nulla a che vedere con la vita di corte, dato che la prima dirige un’azienda di comunicazione e l’altra è agli alti vertici di un museo nella capitale inglese.

Lo zio Harry si è dichiarato preoccupato per i nipotini che potrebbero vivere i suoi stessi disagi nella corte. Tuttavia pare che non si sarà questo pericolo perché Kate e William vogliono evitare la sua stessa sorte ai figli. Per quanto riguarda il secondo figlio del Re, è ben risaputo che con la moglie Meghan Markle e i figli vive lontano da Buckingham Palace.

I duchi di Sussex sono di nuovo al centro dell’attenzione per aver preso una decisione ai danni del Re Carlo III. La faccenda riguarda i suoi nipotini Archie e Lilibet Diana. Ecco cosa sta succedendo tra padre, figlio e nuora.

“Non vedrai più i tuoi nipotini”

La coppia di coniugi starebbe agendo in questo modo per un motivo preciso: in pratica è stata costretta a lasciare Frogmore Cottage l’11 gennaio in seguito alla pubblicazione dell’autobiografia di lui intitolata Spare. Invano sarebbe stato il confronto che Harry avrebbe chiesto al padre. Una volta costretti ad andare via, hanno valutato una sorta di vendetta.

In poche parole i tabloid britannici hanno riferito che Meghan e Harry non faranno più vedere i figli al nonno. Per il momento i diretti interessati non hanno smentito la notizia che sta spiazzando i sudditi della corona.

“Mi sono sempre sentito diverso”

Dopo la divulgazione dell’autobiografia Harry ha dichiarato di sentirsi libero da ogni tipo di peso. Durante un’intervista ha riferito che non si è mai etichettato come vittima delle dinamiche della famiglia reale.

Poi ha proseguito lamentandosi del razzismo che ha vissuto la moglie e del fatto che gli siano stati attribuiti dei problemi di salute. Riuscirà a ricucire il rapporto con i familiari dopo il libro? Per scoprirlo non ci resta che attendere.