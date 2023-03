Sapete che razza di lavoro fa Bradford Beck, il marito di Giaele? Ora si scopre la verità

Molti telespettatori del Grande Fratello Vip 7 si sono chiesti quale sia il lavoro di Bradford Beck, il marito di Giaele De Donà. Ecco la risposta alla domanda.

Giaele è una giovane donna già nota nel piccolo schermo per aver partecipato ad altri programmi televisivi. Poi Alfonso Signorini le ha dato la possibilità di mettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia. Fin dal primo giorno ha messo le cose cose in chiaro, ovvero di essere sposata e di voler portare avanti la relazione con il concetto dell’amore libero.

In poche parole sia lei che il marito sono d’accordo nel frequentare altre persone, a patto che non ci sia coinvolgimento emotivo. Un pensiero che non è stato per niente condiviso dai suoi compagni d’avventura al punto tale da renderlo argomento centrale di alcune dirette del reality. Lei, incurante dei giudizi, non ha mai messo in dubbio l’accordo stabilito con l’uomo.

Tuttavia a un certo punto il marito le ha fatto arrivare delle lettere in cui ha manifestato il suo disappunto sul comportamento di lei assunto con Antonino Spinalbese. Alfonso Signorini ha chiesti spiegazioni, così Giaele si è giustificata dicendo che probabilmente a Bradford non piace vederla quotidianamente vicino alla stessa persona.

Non è mai venuto a farle visita, creando così in lei sconforto. L’amica Taylor Mega l’ha messa in guardia riferendole di cambiare atteggiamento perché altrimenti lo avrebbe perso. Ora pare che Giaele abbia compreso la richiesta di condurre le ultime settimane del reality per conto proprio. Bradford ha scatenato la curiosità dei telespettatori, in quanto in tanti vorrebbero sapere di cosa si occupa nella vita.

Un lavoro degno di rispetto

Bradford Beck ha 45 anni, ovvero 21 in più a Giaele. Non si sa a quanto ammonta il suo patrimonio, ma si può immaginare vagamente dato che è un ingegnere aerospaziale. Progetta materiale aeronautico per la società californiana CEO di United Aeronautical. Inoltre è anche un valido imprenditore di grande successo dall’altra parte del mondo.

I due sono convolati a nozze l’anno scorso nel mese di febbraio in Messico, ma lei vive a Milano mentre lui a Los Angeles. Si sono sposati da un giorno all’altro dopo una proposta con un anello tempestato di diamanti. Si vedono pochi mesi in un anno e quando sono separati si comportano come se fossero single.

“Mi tratta come una principessa”

“Mi tratta come una principessa, anzi come una regina. E’ stato lui a inserirmi nella high society internazionale. Io e mio marito abbiamo un matrimonio non convenzionale: passiamo sei mesi all’anno insieme, poi per il resto io faccio la mia vita e lui fa la sua“.

Una volta che terminerà il suo percorso televisivo, Giaele troverà a braccia aperte il marito? Qualcuno ha dei dubbi perché non si è mai presentato nemmeno per un saluto. Tutto può essere, basta solo attendere i prossimi sviluppi per scoprirlo.