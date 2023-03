Stefano De Martino, storia d’amore con la pupilla di Signorini: “Non ne parlano ma ho le prove”

Stefano De Martino oggi è ancora felice accanto alla sua Belen. Nel suo passato un’altra celebre donna. Si tratta della pupilla di Alfonso Signorini.

Quanto la scorsa tarda primavera hanno iniziato a circolare sul Web le prima voci di un ritorno di fiamma con sua moglie Belen, le sue fan, decisamente numerose, hanno iniziato ad esultare dalla gioia. La conferma definitiva è arrivata qualche mese dopo, in piena estate, quando la coppia ci ha fatto sognare ad occhi aperti durante un’estate di fuoco e romantiche gite in barca.

Felicissimo più che mai del loro riavvicinamento è stato il figlioletto Santiago, l’unico figlio della coppia. Lei, la bellissima Belen, ha messo al mondo anche Luna Marì insieme all’affascinante hair stylist spezzino Antonino Spinalbese. Stefano e la moglie, oggi più che mai, sono innamoratissimi, ma sono anche assai impegnati lavorativamente parlando.

Entrambi lanciatissimi sul Piccolo Schermo, non hanno nemmeno potuto trascorrere insieme San Valentino. Nonostante ciò il loro amore prosegue a gonfie vele e a quanto pare la showgirl argentina penserebbe di allargare ben presto la famiglia con l’arrivo di un nuovo bebè. Più cauto invece in tale direzione è il marito, definito da lei stessa un bravissimo papà.

Una ex molto famosa per Stefano

Durante il periodo in cui sono stati lontani, dopo un riavvicinamento che c’è stato anni fa, ma che non era andato a buon fine, lei ha vissuto varie store d’amore, fra cui quella con il già citato Spinalbese, oltre che svariati flirt. Stefano ha cercato di mantenere maggior riserbo sulla sua vita privata dopo Belen, ma si è comunque parlato di alcune sue frequentazioni.

Ora è spuntato anche un nome molto gustoso. Si tratta di una giovane e bellissima donna, nonché una sportiva e una modella molto apprezzata. Oggi come oggi è più che mai sulla cresta dell’onda dal momento che è presente ogni giorno in TV su Canale 5. Inoltre gode della massima stima di Alfonso Signorini. Di chi stiamo parlando?

Antonella e De Martino insieme in passato? Lo dice lui

Di Antonella Fiordelisi, che all’interno della Casa più spiata d’Italia ha intessuto una relazione con la star di Forum Edoardo Donnamaria. A parlare del suo passato flirt con De Martino è stato l’Investigatore Social. Tuttavia costui è molto rammaricato del fatto che purtroppo non se ne è ancora parlato di questo loro passato legame.

Lui ne ha le prove e pure belle chiare a riguardo, tuttavia non le ha ancora mostrate. Ha deciso di parlarne dopo che si è parlato di una relazione di Antonella con un giocatore dell’Inter. Ora non resta che attendere nuove informazioni riguardo alla sua liason con Stefano, preannunciata dall’Investigatore, alias Alessandro Rosica. Vorrà forse a breve darci qualche info in più al riguardo?