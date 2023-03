Matilde Brandi, la scoperta terrificante dopo il Gf Vip: “Quando sono uscita ho scoperto che…”

Matilde Brandi ha vissuto un dramma che riguarda il marito e ne ha parlato a cuore aperto a Verissimo con Silvia Toffanin.

Matilde Brandi è stata una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo italiano grazie al suo indiscusso talento. Ha fatto parte del cast dei ballerini di Buona Domenica, ha affiancato Adriano Celentano nella conduzione del programma Francamente me ne infischio. Ha anche partecipato a un’edizione di Tale e quale show.

E’ stata anche un ospite fisso di Detto fatto, quando al timone della conduzione c’era Bianca Guaccero. Ha anche recitato al teatro nella commedia Sex in the City che ha tratto ispirazione dal telefilm Sex and the city.

Dopo si è messa alla prova nella casa del Grande Fratello Vip, ma dopo qualche settimana è andata via per via delle nomination. Nonostante tutto è sempre stata presente nelle dirette seduta tra gli eliminati. A distanza di mesi lontana dallo schermo è ritornata accettando un invito da parte della Toffanin.

Nella puntata di sabato 4 marzo 2023 Matilde Brandi si è recata nello studio di Verissimo. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un fascino indiscusso e di una dolcezza unica. Purtroppo il suo sorriso è stato rimpiazzato dalle lacrime quando ha focalizzato la sua attenzione sulla fine del rapporto con il marito Marco Costantini.

“Mio marito non voleva più stare con me”

La Brandi si è soffermata sulla sua vita sentimentale: “Il matrimonio è cambiato nel corso del tempo. Quando sono uscita dalla casa del Grande Fratello Vip ho capito che mio marito non voleva più stare con me. Era comunque un po’ di tempo che non c’erano più le attenzioni che un uomo dovrebbe riservare alla propria donna” .

Poi ha proseguito: “Il periodo dopo la separazione è stato triste perché io avevo un po’ perso le speranze nell’amore e comunque dopo essere stata 16 anni con una persona è difficile ripartire da zero. Poi nella vita è arrivato Francesco e il nostro Cupido è stata Manila Nazzaro”.

“Avevo perso le speranze. Poi è arrivato lui”

Il fidanzato si chiama Francesco Tafanelli e lo ha presentato nello studio di Verissimo. Uomo estremamente affascinante, non si sa molto sul suo conto. Fatto sta che è riuscito a farle credere di nuovo nell’amore, quello vero dopo la fine di una relazione di 17 anni. Adesso è pronta per lasciarsi nuovamente andare.

“Non è ancora arrivato l’anello, ma ci sono tutti i presupposti perché arrivi. Ho commesso tanti errori e me ne assumo la responsabilità…Nel momento peggiore, quello più buio, in cui avevo perso le speranze è arrivato lui. Sbagliare mi ha dato la possibilità di aspettare lui”.