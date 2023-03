Vanessa Incontrada, esce allo scoperto su di lui: “…al miglior uomo che abbia mai conosciuto”

Vanessa Incontrada, dopo la fine della sua lunga relazione con Rossano Laurini, un nuovo amore per lei. La foto parla da sola.

L’artista spagnola è ancora oggi una delle più amate e apprezzate in assoluto dagli italiani di ogni età. Vera e propria regina della fiction nostrana, sia in parti più brillanti che in altre ben più drammatiche, è anche una bravissima conduttrice. Donna solare e dolcissima, cerca sempre di non perdere il suo luminoso sorriso, qualora chiaramente possibile.

Un sorriso che tanto piace ai suoi numerosi fan. L’ultimo periodo non è stato di certo il più facile per lei, soprattutto dal punto di vista sentimentale e personale. Difatti si è conclusa, lasciando letteralmente l’amaro in bocca ai più, la sua lunga storia d’amore con il suo storico compagno Rossano Laurini.

Con lui aveva messo al mondo Isal, che oggi è un bellissimo adolescente. Il ragazzino cresce sereno, perché i suoi genitori, nonostante non siano più una coppia, sono rimasti in ottimi rapporti, anche per il suo bene. Anche Vanessa è tranquilla, pure se ha ammesso nel corso di alcune interviste a cuore aperto, che non è stato di certo molto facile chiudere una relazione così lunga e importante.

Un’estate da single

Ha vissuto poi un’intensa estate da single, durante la quale ha allietato il vasto popolo del Web con fotografie, alcune dei semplici selfie, in costume da bagno. Struccata e con i capelli al vento, nonché sorridente, ha ammaliato tutti quanti. A un certo punto in molti hanno iniziato a ipotizzare che lei, essendo così in forma, raggiante e felice, potesse aver trovato un nuovo amore.

È così nata una vera caccia al papabile nuovo partner. I paparazzi le sono stati alle costole ma nulla è stato documentato in tale direzione. Nel frattempo lei si è nuovamente buttata a capofitto nel lavoro, sia a livello di conduzione che attoriale. Non ha mai nemmeno smesso di rimanere piuttosto attiva sui Social, in particolare su Instagram. Ed è qui che ha caricato lo scatto sospetto.

Lo scatto con un un uomo speciale

Si tratta di una bellissima fotografia in bianco e nero ove possiamo notare l’artista in compagnia di un uomo. I due sorridono e sono molto complici. È un suo caro amico, o meglio il migliore in assoluto, oltre che il suo agente. I due si vogliono molto bene e si stimano tantissimo a vicenda.

Chiaramente la foto, con il relativo dolcissimo messaggio da parte di Vanessa, è stata una vera coccola per l’anima per i suoi numerosi fan, che sono assai contenti di appurare che lei abbia accanto da tempo un vero amico, con il quale lavora a stretto contatto. Del resto, si sa, chi trova un amico, trova un tesoro.