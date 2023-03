Michelle Hunziker, senza freni sulla figlia più piccola: “sarà una vera…”

Michelle Hunziker a ruota libera sulla sua terzogenita. Le sue parole sui Social che non sono di certo passate inosservate.

La bellissima showgirl svizzera non è solo una grande artista molto amata e apprezzata dal grande pubblico, ma è anche una mamma accorta e attenta. Ha tre figlie, alle quali è molto legata. La primogenita Aurora, nata nel corso del suo primo matrimonio con Eros Ramazzotti, che oggi ha 25 anni, la sta per rendere nonna per la prima volta.

Il bimbo nascerà in questi giorni e Aury partorirà a quanto pare nella stessa rinomata clinica svizzera dove l’ha messa al mondo la sua tanto celebre mamma. Ovviamente Michelle non vede l’ora di tenere tra le sue braccia il suo primo nipotino e sta condividendo questo magico momento con i suoi familiari e gli amici più cari.

Tuttavia lei ha anche altre due figlie, ben più piccole rispetto alla sua primogenita. Stiamo parlando di Sole e di Celeste. La prima ha quasi 10 anni mentre la seconda ne ha due di meno. Le due bambine sono frutto del suo amore con l’affascinante e ben più giovane Tomaso Trussardi. I due sono stati sentimentalmente parlando legati una decina d’anni.

Il matrimonio finito e la crisi

Quando, a inizio 2022, è stata annunciata la fine del loro matrimonio, i fan della coppia ne sono rimasti sconvolti. In ogni caso c’erano già da tempo i segnali che potevano far pensare ad una forte crisi. Lui non era più apparso nelle fotografie, nemmeno quelle natalizie, della donna. E neppure durante la sua vacanza sulla neve aveva fatto capolino negli scatti.

Lei ha trascorso un’estate di fuoco con il sensuale medico Giovanni Angelini, mentre lui è rimasto single. A quanto pare ha anche cercato di riconquistala, ma senza successo. Sono comunque sia rimasti in ottimi rapporti, anche per il bene assoluto delle due figlie che hanno in comune, Sole e Celeste per l’appunto. Ed è a quest’ultima che Michelle ha da poco dedicato uno speciale augurio sui Social.

L’augurio di mamma Michelle per la piccola di casa

La bimba è nata l’8 marzo 2015, dunque proprio in occasione della Festa della donna. Michelle ha voluto festeggiarla condividendo una splendida fotografia che la ritrae insieme a lei. Sono felici, sorridenti e complici. L’ha definita caratterialmente parlando una persona determinata e una vera lottatrice.

Sul finale ha anche voluto lanciarle una sorta di profezia. “Sarà una vera portavoce di tutte le donne”. Queste sono state le parole di mamma Michelle per la sua piccola Celeste. Dal canto suo la bimba è molto fiera di essere nata proprio l’8 marzo. Pioggia di like scrosciante per lei e un’infinità di messaggi e di auguri, da parte non solo dei colleghi della madre, ma anche di tantissimi suoi fan.