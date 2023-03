Elisabetta Canalis, ora sì che scopriamo com’è realmente: la foto priva di filtri e trucco

Elisabetta Canalis si mostra senza un filo di trucco sui Social. Mai vista così. I suoi fan letteralmente a bocca aperta.

Fin da quando, giovanissima ci ha deliziato, in compagnia dell’ormai ex amica del cuore Maddalena Corvaglia, danzando sul bancone di Striscia, la bella sarda ci ha incantato tutti quanto con il suo fascino, che è ancora oggi ragguardevole. Modella, conduttrice e attrice, non ha mai nascosto la sua grandissima passione per lo Sport.

Ovviamente è anche grazie a un’assai intensa attività sportiva, che svolge regolarmente sia al chiuso che all’aria aperta, se riesce tuttora a mantenere un fisico al top. Il seguire un’ alimentazione sana, varia e controllata, fa poi il resto. Ely, come ama farsi chiamare in segno di lampante affetto da fan e amici, ha anche ottenuto di recente importantissimi riconoscimenti sportivi.

Ci ha incantato sul ring in qualità di campionessa di kickboxing, che le permette di avere glutei e gambe tonici/toniche al massimo. Ama molto mostrarsi sui Social, in particolare su Instagram, nella sua quotidianità in compagnia dell’adorata figlia Skyler. Gli scatti che le ritraggono insieme durante il primo giorno di scuola della sua creatura, hanno fatto in men che non si dica il giro dell’etere.

Sempre al top

Oggi poi la Canalis è anche molto chiacchierata per la presunta fine del suo matrimonio con il marito Brian Perri. Lei è tra l’altro stata avvistata con un altro. Si tratta dell’affascinante campione di kickboxing Georgian Cimpeanu. I due sono apparsi molto complici, anche se ad ora non sono ancora arrivate ne smentite ne conferme nette al riguardo.

Elisabetta non si scompone e si mostra sul Web sempre più bella e informa che mai, per l’immensa gioia dei suoi estimatori. L’abbiamo vista ultimamente impegnata alla Fashion Week di Milano, con abiti da sogno e in versione super glamour. Tuttavia alla showgirl sarda non dispiace nemmeno mostrarsi in maniera molto più easy, con tanto di coda di cavallo e senza un filo di trucco.

Struccata e molto easy, mai vista così

Sebbene siamo avvezzi a vederla anche in versione naturale, così non l’abbiamo davvero mai vista. Lei si sente completamente a suo agio nel veloce video che ha caricato come Storia sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. È vestita con colori pastello e la sua pelle è piuttosto chiara.

Sorride e scherza con le donne presenti, dimostrando grande complicità. La semplicità e la naturalezza con cui Elisabetta si è mostrata al vasto popolo del Web, nonostante sia una vera e propria diva, ha conquistato i più, che sono rimasti nuovamente ammaliati dalla sua bellezza. Una bellezza che non ha bisogno di alcun orpello, perché vera e sincera al 100%.