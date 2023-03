Mediaset, rischio altissimo: finisce tutto male per la conduttrice

Un noto programma televisivo sarà condotto per l’ennesima volta da un’amata conduttrice, ma quest’ultima potrebbe avere dei problemi. Ecco di chi si tratta.

Gli alti vertici della Mediaset hanno deciso di non mandare in onda dei programmi televisivi per rispettare il lutto che ha colpito la famiglia di Maria De Filippi. Purtroppo in modo del tutto inaspettato Maurizio Costanzo ha lasciato amici e parenti a causa delle complicazioni post intervento.

Ai funerali erano presenti tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, come Fiorello e Lorella Cuccarini. In questi giorni i telespettatori sono tornati a seguire i programmi condotti dalla De Filippi, nonostante le puntate siano state registrate prima dello spiacevole evento. Prima della messa in onda di essi, la conduttrice ha voluto rendere pubblico un pensiero per coloro che l’hanno sostenuta e probabilmente continueranno a farlo.

La Mediaset nel frattempo si sta organizzando per la nuova edizione de L’Isola dei famosi con al timone della conduzione per la terza volta consecutiva Ilary Blasi. Stavolta accanto a lei e Vladimir Luxuria ci sarà Enrico Papi al posto di Nicola Savino. Il ruolo di inviato è stato affidato nuovamente ad Alvin.

Secondo fonti attendibili pare che ci siano dei problemi inerenti al reality della sopravvivenza. Partirà il 17 aprile 2023, ma i produttori potrebbero avere delle difficoltà da affrontare il più presto possibile. Ma cosa sta succedendo? Ecco tutti i dettagli della faccenda.

“Troppi sconosciuti”

Le stesse problematiche sono state affrontate anche dal Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini aveva riferito a un utente social che nel cast non ci sono più concorrenti di una certa popolarità perché i cachet sono calati a picco. “Non ci sono più i soldi di una volta”, una frase che lascia intendere il concetto.

Poi si è detto su L’Isola dei Famosi: “So finiti i sordi. Dalla fu Suor Cristina al ‘noto’ fashion blogger Gianmaria Sainato al prezzemolone Cecchi Paone col baby fidanzato. Il cast dell’isola dei (presunti) Famosi sta agitando i vertici…Toppi sconosciuti e rischio trash, dopo le polemiche per il Gf Vp. Ilary riuscirà ad evitare il rischio Titanic?“.

I membri del cast

Partiranno per l’Honduras Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Claudia Motta, Fiore Argento, l’ex Suor Cristina Scuccia, Elga e Serena Enardu, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Marco Predolin, Nathaly Caldonazzo, Helena Prestes e altri ancora.

Si dice che ai provini si sia presentata Flavia Vento con la sorella, ma è stata scartata. La reazione è stata quella di versare lacrime davanti ai produttori. Del resto è ben risaputo il suo percorso breve all’interno dei reality.