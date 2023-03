William e Kate costretti a traslocare: c’è lo zampino (maligno) di Carlo

Carlo ci mette di nuovo “lo zampino”, questa volta “un pò maligno” e così Kate e William sono costretti a traslocare da casa loro. La Regina si starà rivoltando nella tomba dopo questa decisione.

Dopo la morte della Regina Elisabetta, sono molte le cose ad essere cambiate. Pare che Re Carlo III non riesca a gestire la Famiglia Reale nella stessa maniera con cui la madre ha mantenuto l’ordine per così tanti anni. Ad ogni modo, per una sua direttiva, Kate e William sono costretti a traslocare da casa loro. Cosa ne pensano i principi del Galles?

Carlo torna in compagnia di Camilla

I tanti cambiamenti che andremo a svelarvi nel prossimo paragrafo hanno stressato molto Re Carlo III, il quale era insofferente senza la compagnia della sua amata, la Regina Camilla. Finalmente, dopo essersi negativizzata dal secondo contagio da covid, Camilla è tornata a presenziare insieme al consorte, a tutti gli eventi pubblici che erano stati soppressi temporaneamente.

Buone notizie dunque per Carlo, in quanto con la moglie di nuovo negativa, i preparativi per il giorno della sua incoronazione, possono riprendere ufficialmente, con largo anticipo dalla scaletta prevista. Durante la loro prima uscita tra i sudditi, dopo la malattia di Camilla, sono stati in molti ad avergli urlato la classica frase: “God save the King“.

Ovviamente non sono mancati i membri della ribellione, i quali ignorati totalmente dai reali, gli hanno urlato frasi abbastanza dure sul loro dispendio dei fondi dei cittadini. Tutti tremano su quello che potrebbe succedere il giorno dell’incoronazione di Re Carlo III.

Carlo sfratta tutti

Re Carlo III ha apportato diverse modifiche alle residenze dei suoi familiari. Proprio per questo scambio di indirizzo, Kate e William saranno costretti a traslocare. C’è chi sostiene che dietro queste sostituzioni ci sia lo zampino maligno di Carlo, altri che ci sia quello di William in persona. Ovviamente noi saremo gli ultimi a saperlo.

Ad ogni modo, le nuove disposizioni vedranno William e Kate traslocare nel Royal Lodge, finora dimora del fratello Andrea. Quest’ultimo, dopo che il Re gli ha negato la sua “paghetta”, non avrebbe più i soldi per mantenere la residenza, la quale ha sempre fatto “gola” a William, come sistemazione ufficiale per lui, per sua moglie e per i suoi tre figli.

Dopo l’uscita del libro Spare, Harry e Meghan hanno firmato ufficialmente “la loro condanna” e così Carlo li ha ufficialmente sfrattati da Frogmore Cottage, la residenza che gli aveva regalato Elisabetta come dono di nozze. I Sussex, se vorranno tornare a Londra per presenziare all’incoronazione di Carlo, si dovranno “accontentare” della suite di Buckingham Palace, la stessa che ospitò le amanti del principe Andrea nel corso degli anni.

L’attuale residenza di William e Kate, Adelaide Cottage, considerata troppo piccola per i “poveri” reali, quasi sicuramente andrà alla principessa Eugenia, figlia di Andrea, la quale attualmente non avrebbe ancora una proprietà tutta sua. Non ci resta che attendere futuri sviluppi in merito.