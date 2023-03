Raffaella Mennoia, le prime parole dopo la morte di Costanzo: la foto fa il pieno di like

Raffaella Mennoia ha pubblicato le prime parole social dopo la morte di Costanzo. La foto del post fa il pieno di like dai suoi followers. La frase toccante ha fatto riflettere veramente tutti quanti.

La morte di Costanzo ha sconvolto un po’ tutti nel mondo dello spettacolo, soprattutto chi lo conosceva da vicino. Non solo Maria De Filippi, ma anche una delle sue collaboratrici e amiche più strette, stiamo parlando di Raffaella Mennoia, la quale ha pubblicato delle parole molto toccanti sui social. Il suo discorso è il primo che ha pubblicato dopo la scomparsa di Costanzo, la foto in questione ha fatto il pieno di like.

I ringraziamenti di Maria e Raffaella

Dopo il funerale di Maurizio Costanzo, sono in molti i fan che si sono stretti (virtualmente) al dolore di Maria De Filippi e di Raffaella Mennoia, per non parlare di quello dei figli del noto giornalista televisivo. La Mennoia gestisce il programma con Maria De Filippi, Uomini e Donne e le due donne hanno richiesto rispetto e privacy per quei momenti terribili dopo la notizia della morte di Costanzo.

Quando sono tornati tutti alle loro vite, e i programmi della De Filippi, sono tornati ad essere trasmessi, entrambe le donne hanno pubblicato sui social delle parole di ringraziamento molto belle. La De Filippi ha scritto: “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”.

Mentre la Mennoia aveva dichiarato: “Ciao a tutti, vorrei ringraziare tutti per le parole di grande affetto di questi giorni. Non scriverò nulla rispetto ai molti pensieri che si sono rincorsi. È stato scritto tutto e di tutto da tutti, come doveva essere, ed è stato. Adesso viviamo. Grazie”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RAFFAELLA MENNOIA (@raffaellamennoia)

La foto che ha preso molti like

Raffaella Mennoia ha pubblicato una foto con delle parole molto toccanti dopo la morte di Costanzo. Questo è il primo post ufficiale, da quando sia lei sia Maria sono tornate ufficialmente al lavoro. Non è stato per niente facile e non lo è ancora per entrambe le donne in quanto, erano molto legate a Maurizio, seppur con sentimenti differenti.

Le parole di Raffaella sono state molto significative per molti: “Si chiama nostalgia, e serve a ricordarci, che per fortuna, siamo anche fragili”. Ha proprio ragione la Mennoia, spesso ce lo dimentichiamo ma non siamo eterni, siamo meravigliosamente fragili, per questo non dovremo sprecare nemmeno un istante della nostra preziosa vita.