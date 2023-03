Zuppa Imperiale, la ricetta del dolce che fa dimagrire: la mangia la Bruganelli al Gf Vip

Sonia Bruganelli sempre “super in formissima”, ha svelato la ricetta del dolce che mangia perchè fa dimagrire, si tratta della famosa Zuppa Imperiale. Preparate carta e penna, si corre al supermercato!

Ecco la ricetta del dolce che mangia sempre Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip, che fa dimagrire. Stiamo parlando della Zuppa Imperiale, il quale ha il giusto apporto calorico per dare dolcezza ed energia in una versione light.

Anche Sonia chiede scusa al GF Vip

Il linguaggio “scurrile” e poco rispettoso tenuto sia da alcuni concorrenti, sia da alcuni opinionisti del GF Vip, ha costretto Piersilvio Berluscono a prendere duri provvedimenti, cancellando la replica dell’ultima puntata e eliminando il video addirittura da tutti i social online. Diciamo che Alfonso Signorini è stanco di riprendere tutti come un professore del liceo con gli alunni indisciplinati, quindi ha promesso che da adesso in poi saranno presi seri provvedimenti in caso di un nuovo sgarro.

Parafrasando il discorso di Signorini durante l’ultima diretta, non si può portare questo linguaggio nelle case degli italiani, i quali devono poter assistere ad un programma serio e per nulla volgare. Sotto i riflettori però è finita anche Sonia Bruganelli, la quale ha dovuto fare ammenda per le parole dure e offensive spese nei confronti di alcuni gieffini.

Con queste parole la Bruganelli ha chiesto scusa in diretta: “…Purtroppo mi è partito un embolo e mi sono fatta condizionare. Per cui mi dispiace sia per Micol, che è rimasta molto male, e sia per Giaele”.

Il dolce miracoloso

La Zuppa Imperiale è un piatto classico della tradizione romagnola, il quale può essere considerato un dolce mascherato da primo piatto. La bellezza di questo piatto è quello di essere poco calorico, ecco perché fa dimagrire. La Zuppa Imperiale la mangia anche la Bruganelli al GF Vip, è il suo piatto preferito.

Per prepararla non dovrete fare altro che sciogliere in un pentolino il burro, al quale poi andranno aggiunte le uova, il semolino, il parmigiano e la noce moscata. Il composto ottenuto, una volta mescolato, andrà versato in una teglia e infornato a 180° per 35 minuti. In seguito bisognerà tagliare a cubetti il composto e qui potrete decidere di mangiarlo così asciutto o utilizzarlo come pasta brodosa, in un brodo di carne preparato in precedenza.

La Zuppa Imperiale è amata dalla Bruganelli proprio perché grazie al retrogusto dolce, questo piatto è completo e fa dimagrire, in quanto non serve consumare altro durante il pasto principale.