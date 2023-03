Camilla, dopo aver rubato il marito a Diana le ruba anche questo: che smacco

Che smacco alla povera Lady Diana, Camilla non le dà tregua neanche da morta. Non solo le ha rubato il marito, adesso anche questa. Vuole cancellare il suo ricordo per sempre dai cuori degli inglesi.

L’astio tra Camilla e Diana è un sentimento emerso quasi subito, in quanto fu proprio la Parker Bowles a rubare il marito a Lady D. Oggi, dopo tanti anni dalla sua morte, la nuova moglie di Carlo le ha rubato anche questo, un vero e proprio smacco alla memoria della mamma di Harry e William.

I ritocchini di Camilla

Camilla Parker Bowles, la nota moglie e futura Regina di Re Carlo III è conosciuta da tutti in quanto considerata l’amante di Carlo ai tempi del suo matrimonio con Lady Diana. Impegnata ad organizzare la cerimonia perfetta per l’incoronazione di suo marito che avverrà fra pochi mesi, Camilla nel corso degli anni è cambiata molto in viso.

Ovviamente anche lei, come molti personaggi illustri, ha ceduto ai ritocchini estetici, alla portata di tutti oggi giorno. In primis il botulino è diventato il suo nuovo alleato per tentare di appianare quelle fastidiose rughe presenti sulla fronte, dovute all’età. Poi non avrebbe sdegnato peeling e trattamenti laser riparatori.

In seguito avrebbe rifatto “la dentatura“, spendendo un capitale tra ritocchi estetici e sbiancamenti dei denti. Da voci di corridoio la cifra del restauro si aggirerebbe addirittura a più di diecimila sterline. E poi ci chiediamo perché Carlo va in giro con i calzini bucati?

Camilla vuole rubare tutto a Diana, perfino…lo stilista!

Lady Diana era famosa per il suo stile elegante e sempre impeccabile che la rendeva la principessa perfetta, non solo per il look ma anche per il suo “gran cuore”. Sicuramente dai precedenti di Camilla, lei potrà puntare soltanto sul look. La nuova Regina, avrebbe richiamato al lavoro, lo stilista preferito da Diana, Bruce Oldfield, il quale fu “esiliato” da corte da molto tempo.

Così Camilla non ha rubato soltanto il marito a Diana, adesso le ruba anche il guardaroba, che smacco alla povera Diana. La Parker Bowles ha optato per la linea delicata ed elegante dei modelli realizzati per lei da Oldfield, il quale la vestirà anche durante l’incoronazione di Carlo. Se all’epoca Bruce aveva dato glamour a Diana, a Camilla regalerà la sicurezza di indossare vestiti così eleganti con un comportamento regale.

Dopo la fine del matrimonio tra Lady Diana e Carlo, il noto stilista fu mandato in “pensione” dalla principessa del Galles, in quanto il suo look gli ricordava episodi dolorosi avvenuti in quel periodo a Palazzo, così Diana optò per un nuovo look con un nuovo stilista.