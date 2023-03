Alessia Marcuzzi si consola proprio con lui: ha 31 anni ed è un volto noto nell’ambiente

Alessia Marcuzzi, la meravigliosa conduttrice romana ha un nuovo amore. Le foto parlano chiaro. Chi è il fortunato?

Per tanti anni Alessia è stata lontana dal Piccolo Schermo. L’abbiamo vista lavorare a Mediaset, al timone di trasmissioni di grande successo come, fra le tante, Le Iene, il GF e L’Isola Dei Famosi. Poi è uscita di scena spezzando il cuore in mille pezzi ai suoi estimatori. Tuttavia lei. essendo una donna e una professionista dalle mille risorse, ha lavorato in altri ambiti, creandosi i cosiddetti piani B.

È diventata così un’imprenditrice di successo sia nell’ambito della Moda che nel Beauty. Attivissima sui Social, in particolare su Instagram, ama dare preziosi consigli alle sue fan per la cura del proprio corpo e della pelle, oltre che svelare qualche dritta a livello di look. Tantissime poi le diretta che ottiene con esperti ed esperte dei vari settori.

Quest’ultime ci hanno fatto molta compagnia per altro durante i passati, lunghi ed estenuanti lockdown. Ed è proprio in quei periodo che pare che sia nata la crisi con il suo affascinante marito. Stiamo chiaramente parlando di Paolo Calabresi Marconi. Tuttavia la notizia della loro separazione, giunta come una sorta di fulmine a cielo sereno, risale solo al mese di settembre 2022.

Oggi non è più sola

Alessia poco dopo ha annunciato ai suoi estimatori, che erano rimasti di stucco per la fine del suo matrimonio, di essere pronta a ritornare in TV con un programma nuovo di zecca e da lei stessa ideato. Ha poi anche svelato che sarebbe approdata alla Rai. La trasmissione in questione e che va attualmente in onda in prima time su Rai Due è Boomerissima.

Tra l’altro l’abbiamo anche vista affiancare il mitico Fiorello a Viva Rai Due Sanremo, dove ha ottenuto ottimi consensi. Tuttavia, se da un lato la carriera professionale della bella Alessia sta andando a gonfie vele, lo stesso a quanto pare si potrebbe dire della sua vita privata. Difatti ora come ora, la conduttrice non sarebbe più sola. Beccata dai paparazzi assieme a lui.

Beccata con il noto ballerino

Chi ci ha mostrato la Marcuzzi in dolce compagnia. Il fortunato è il ballerino Jody Proietti che abbiamo visto danzare ad Amici e a Tale e Quale Show. Il giovane ,che ha solo 31 anni, ha collaborato a stretto giro con il mitico Luca Tommassini, con il quale, guarda caso, Alessia, collabora per la sua Boomerissima.

Il ragazzo è molto riservato e sui Social non è molto seguito. Tuttavia tra i suoi “seguaci” ne compare uno molto famoso. Si tratta proprio della splendida Alessia. Ad oggi nessuno dei diretti interessati ha confermato, ma neppure smentito, la nascita di una possibile liason fra di loro. In ogni caso lei appare sempre più bella, radiosa e in forma che mai.