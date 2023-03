Masterchef, che fine fanno i piatti preparati in puntata: la verità (insospettabile e assurda)

In molti si chiedono che fine fanno tutti i piatti che vengono preparati durante le puntate di Masterchef? C’è chi grida allo spreco alimentare, il retroscena insospettabile lascerà tutti senza parole.

Nell’era del risparmio e della crisi mondiale, anche i programmi di cucina vengono spesso attaccati per quanto riguarda il palese spreco alimentare. Sono in molti infatti, a puntare il dito contro Masterchef e a chiedersi che fine facciano i piatti preparati in puntata. Il retroscena insospettabile che nessuno si aspettava.

“Ogni promessa è debito”, parola di Masterchef!

Il nuovo vincitore di questa edizione appena conclusasi di Masterchef, Edoardo Franco, aveva dichiarato in trasmissione: “Se vinco Masterchef mi taglio i capelli a zero”. Ovviamente Chef “Barbieri Barbiere”, come è stato soprannominato dai suoi fan, non se l’è fatto ripetere due volte. Le promesse vanno mantenute, così sabato 4 marzo, Franco si è presentato all’appuntamento mediatico organizzato dallo Chef, in Piazza Duomo a Milano.

Rigorosamente in diretta, circondato da una copiosa folla, Barbieri ha tagliato i capelli al vincitore, il quale non è stato molto felice di vedere dimezzarsi la sua famosa chioma. Comunque poteva andargli peggio, alla fine Barbieri è stato clemente, accorciandogli il caschetto e lasciandogli la frangia che caratterizzava da sempre il look del rider di Amburgo.

Vista la vincita e la nuova possibilità di vita che gli è stata offerta, siamo sicuri che a Franco dei suoi capelli importerà proprio poco, tanto si sa, quelli ricrescono!

Il cibo di Masterchef

In molti si sono chiesti più e più volte dove finisse tutto il cibo dei piatti cucinati nelle varie puntate di Masterchef. Ecco perché i fan del programma l’hanno chiesto direttamente agli organizzatori dello show, i quali hanno tranquillizzato tutti, negando lo spreco alimentare con queste parole:

“MasterChef Italia promuove il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispetta l’ambiente e non spreca risorse alimentari. La produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free. Il cibo non impiegato nelle prove viene donato a Last Minute Market…Il cibo non va buttato. Se è fresco, viene consumato da chi lavora per la trasmissione. Se è invece a lunga conservazione, viene ovviamente messo da parte per altre occasioni e per nuove puntate”.

Inoltre hanno dichiarato che il cibo viene buttato solo ed esclusivamente quando si presenta guasto, se no, viene o consumato dallo staff del programma o dato in beneficienza agli enti più bisognosi. Ad oggi Masterchef ha riciclato più di 5 tonnellate di cibo, battendosi per evitare gli sprechi, come suggeriscono ai concorrenti ad ogni puntata.