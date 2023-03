Ginevra Lamborghini è già acqua passata: la nuova conquista di Antonino è un’ex Miss

Probabilmente tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese la storia d’amore non ha avuto il tempo di decollare per colpa di un terzo incomodo. Lei è bellissima ed ex Miss Italia. Ecco il dettaglio sul web che non è passato inosservato.

Antonino e Ginevra sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip 7 insieme a Cristina Quaranta e tutti già avevano notato degli sguardi ambigui. Con il passare del tempo si sono avvicinati al punto tale da poter diventare più di semplici amici, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Lei è stata costretta ad andare via per colpa di una frase detta ai danni di Marco Bellavia.

Nonostante lui si sia lasciato andare tra le braccia di Oriana Marzoli, ha sempre avuto un pensiero per la sorella di Elettra Lamborghini. Infatti durante le dirette avevano la possibilità di parlare ed è sempre stato palese l’interesse reciproco. Il Gf Vip le ha dato la possibilità di rientrare, ma in qualità di ospite e così hanno avuto del tempo per stare insieme.

Una volta abbandonato il reality non solo si sono abbracciati nello studio, ma si sono anche dati un bacio. Inoltre avevano aggiunto che si sarebbero organizzati per viversi nella quotidianità. Nell’ultima diretta Antonino ha detto che non si sono visti perché lei non stava bene.

Tuttavia in queste ore una pagina Instagram ha pubblicato un post in cui c’è la segnalazione di un utente social sul ragazzo. Pare che abbia perso la testa per un’altra bella mora. Avrà già dimenticato Ginevra prima del tempo? Andiamo a scoprirlo.

Il like che non è passato inosservato

Antonino in un’intervista con Slvia Toffanin ha dichiarato di aver amato Belen Rodriguez e se non fosse stato così non sarebbe nata Luna Marì. All’interno della casa non ha mai approfittato del suo nome per far parlare di sé. Non a caso Alfonso Signorini gli ha fatto i coplimenti.

Qualcuno sperava che fosse Ginevra colei che avrebbe conquistato il suo cuore, eppure sembra che le attenzioni di Antonino si siano focalizzate su un’altra donna. Lei è Carolina Stamare, ovvero la vincitrice dell’80° edizione del concorso di bellezza Miss Italia. Secondo l’utente social avrebbero iniziato a seguirsi a vicenda dopo l’evento della Fashion week a Parigi. Per ora nulla di certo, ma questi dettagli hanno scatenato la curiosità.

Curiosità sulla Miss

Carolina è nata a Genova il 27 gennaio 1999, nella sua vita privata c’è stato Mattia Marciano, un ex tronista di Uomini e Donne. Le è stato attribuito anche un flirt con Eros Ramazzotti.

Ha lavorato come modella collaborando con stilisti e brand di spicco. Nel 2019 ha ottenuta la corona e lo scettro al concorso. Doveva partire per l’Honduras durante le 15° edizione de L’Isola dei Famosi, però per motivi familiari è tornata in Italia.