Chiara Ferragni e Fedez, finalmente escono allo scoperto | “Con l’arrivo della malattia…”

La storia travagliata di Fedez e Chiara Ferragni è giunta al capolinea? Finalmente i due escono allo scoperto e fanno chiarezza. Tutto iniziò con l’arrivo della malattia, quello che vi diremo vi lascerà senza parole.

Dopo Sanremo, Fedez e Chiara Ferragni hanno tirato su un “polverone mediatico” senza fine, ad oggi il fulcro dell’attenzione è sempre su di loro. Dopo tanto silenzio, finalmente escono allo scoperto. Con l’arrivo della malattia tutto è cambiato. I due si ameranno ancora?

Una strana situazione

Non c’è pace per Chiara Ferragni e suo marito Fedez, i quali sono esposti da sempre sotto l’occhio vigile dei loro followers che hanno imparato a conoscerli e a capire quando le cose non vanno. Dopo il bacio dello scandalo di Sanremo con Rosa Chemical, è successo di tutto. Il povero Federico adesso non riuscirebbe neanche più a parlare bene, in quanto è sopraggiunta su di lui una nuova patologia, la balbuzie.

Non si sa se sia dovuta ad un forte stress subito per via di un grosso litigio con sua moglie o ad un inizio di crisi depressiva, quello che è certo è che Fedez non ha potuto nemmeno partecipare alla conferenza stampa della nuova edizione di Lol, insieme a Matano e alla Dandini.

Per di più ha fatto discutere il fatto che il giovane rapper non si sia presentato nuovamente in veste di testimone per quanto riguarda la strage in discoteca a Corinaldo di qualche anno fa, doveva avevano perso la vita diversi giovani e una mamma di 39 anni.

Escono allo scoperto secondo il noto investigatore social

Secondo il famoso investigatore social, Alessandro Rosica, tra Fedez e Chiara Ferragni sarebbe tutto a posto. I due coniugi escono allo scoperto, dopo la malattia di lui i due hanno giurato di supportarsi sempre, nella buona e nella cattiva sorte. Non si sa cosa succederà nei prossimi mesi, come sostiene anche Rosica, quello che è certo è che qualcosa sta succedendo, visto l’allontanamento prolungato di Fedez dai social.

Come ha ammesso anche lo stesso cantante: “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare più lontano possibile dai social, in queste decisioni non c’entra mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”. Da quello che si può vedere, tra i due si sarebbe risolto tutto, anche se forse i Ferragnez hanno deciso di intraprendere un nuovo stile di vita, totalmente oscuro ai fan.

In una recente dichiarazione infatti, Rosica aveva dichiarato senza mezze misure: “…Amici in comune li vedono affiatati e felici mentre voi a casa sbraitate. Ribadisco che si tratta solo di hype: tutto ok tra Chiara e Fedez”. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi.