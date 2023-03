Gabriel Garko col cuore spezzato: anche lui ne è vittima come molti altri

Gabriel Garko a cuore aperto. Il dolore è molto forte. Senza filtri si svela ai fan. Le parole che commuovono.

È ancora lui uno degli attori più amati e apprezzati nel nostro Paese. Bello, affascinante e dotato di uno charme decisamente speciale, possiede uno zoccolo duro di estimatori, che lo apprezzano molto per i suoi ruoli, per lo più legati alla fiction italiana, intensi e drammatici. Ruoli che ancora oggi molti rimpiangono e che amano gustarsi nuovamente tramite alcune repliche.

Ha esordito giovanissimo in TV ne Il Bello Delle Donne nel ruolo di Bobo e successivamente ci ha conquistato con L’Onore E Il Rispetto per poi farci nuovamente sognare con Il Peccato E La Vergogna. Tuttavia Gabriel, il cui vero nome è Dario Oliviero, non è solo un artista molto amato ma anche molto chiacchierato per il suo privato, che tale non riesce a restare.

Da quando poi ha annunciato, durante una puntata del GF Vip, la sua omosessualità, ha deciso di non nascondere più i suoi sentimenti, pur volendo celare sempre l’entità delle persone che gli sono state accanto sentimentalmente parlando. Legatissimo alla sua famiglia, si commuove quando parla dei suoi genitori in alcune sue ospitate televisive.

Il suo grande desiderio

Gabriel ha anche raccontato parte della sua vita in un libro autobiografico e a breve darà alle stampe un romanzo vero e proprio, intitolato Il Giardino Del Tiglio. In esso racconterà la storia di un anziano professore universitario alle prese con l’Alzheimer. Una nuova sfida dunque per lui, che di recente ha espresso un importante desiderio a livello privato.

In poche parole la star di Ballando Con Le Stelle 2022 ha parlato dell’eventualità di diventare papà. Lui ha pure pensato varie volte di compiere tale passo, ma oggi non si sente più motivato a farlo. I motivi? Non gli piace la società odierna e non sopporta nemmeno l’accanimento eccessivamente morboso che serpeggia tristemente sui Social.

Il suo dolore per la grave ingiustizia

Tuttavia la questione più importante che ha tirato in ballo Garko nella sua recente intervista è l’impossibilità per i single di adottare un bambino. Stesso identico discorso per una famiglia arcobaleno. Secondo lui tutto ciò è assolutamente ingiusto dal momento che la cosa più importante è che siano delle brave persone e che possano assicurare la giusta e dovuta dignità a un bambino rimasto orfano.

Le sue dichiarazioni sono state un’autentica coccola per l’anima per molte persone che hanno riscontrato questo problema nel corso della loro vita. I suoi fan, compresi chiaramente quelli che si possono definire a buona ragione della prima ora, si sono stretti a lui ancora di più dopo questa sua affermazione. E intanto lui si prepara a ritornare nuovamente più in forma che mai, dopo gli infortuni a Ballando.