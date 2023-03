Uomini e Donne, fiocco rosa in studio: la coppia più amata aspetta una bimba

Un’amatissima coppia del programma televisivo Uomini e Donne ha annunciato di attendere la cicogna. Lui è stato un tronista ed ex gieffino. Molti avranno capito di chi si sta parlando.

Uomini e Donne dà la possibilità ai partecipanti di trovare l’anima gemella. Qualcuno riesce nel proprio intento mentre altri sono ancora presenti nello studio seduti nei rispettivi parterre. Gemma Galgani, per esempio, nonostante le varie delusioni non perde mai la speranza di conoscere qualcuno.

Inoltre l’ex tronista Sara Shaimi ha riferito ai follower che domenica 5 marzo 2023 convolerà a nozze con Sonny Di Meo, il corteggiatore che ha scelto anni fa nello studio. L’influencer Deianira Marzano ha insinuato che dietro un evento organizzato in modo tempestivo ci sia altro, vale a dire l’arrivo di un bebè. Per ora i diretti interessati non si sono esposti sull’argomento.

Ida Platano sta vivendo la favola che ha sempre sognato con Alessandro Vicinanza. Quest’ultimo è riuscito a farle voltare pagina, dato che ha sofferto per colpa della relazione altalenante con Riccardo Guanieri. Sui social dimostrano che le cose vanno a gonfie vele per la gioia dei fan.

Nello studio di Verissimo di Silvia Toffanin nelle ultime ore sono stati intervistati due volti amatissimi del programma dedito all’amore della conduttrice. Lui è stato seduto sul trono mentre lei all’inizio corteggiava “il collega”, ma poi il giorno della scelta ha fatto un passo indietro per conoscere l’attuale compagno di vita.

Una cicogna in arrivo per la coppia

I due giovani non sono altro che Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Quando si è seduto sul trono accanto a lui c’era Ivan Gonzalez. Ha subito notato Natalia, così ha cercato di convincerla a mettersi in gioco nel suo percorso sentimentale. Alla fine è riuscito nel suo intento e da allora sono passati anni. Andrea è entrato anche nella casa del Gf Vip e non ha mai avuto un comportamento sbagliato con le compagne d’avventura.

Per la gioia dei fan presto diventeranno genitori di una splendida bambina e ne hanno parlato a Verissimo mano nella mano. Poi Natalia ha pubblicato un post: “Questa è stata l’ultima ecografia, non si voleva far vedere la furbetta. Ti aspettiamo con ansia”. Andrea non ha esitato a commentare: “Non vediamo l’ora”.

Il desiderio di diventare genitori

Natalia è una splendida ragazza di 25 anni. Ha riferito alla Toffanin che, nonostante la giovane età, è felice di poter diventare madre. Del resto anche la sua l’ha accolta nella sua vita prima di spegnere 30 candeline.

Per quanto riguarda Andrea, ha ammesso di essere emozionato e teso allo stesso tempo. Tuttavia non vede l’ora di ricoprire il ruolo di padre. Loro sono l’esempio che il vero amore può nascere anche in un contesto televisivo.