Isola dei famosi, spunta il nome della nuova concorrente: “Lei sta con un manager”

La nuova edizione de L’Isola Dei Famosi è sempre più vicina. E ora arriva il nome che fa discutere. L’indiscrezione.

Ilary Blasi è praticamente pronta a prendere saldamente e nuovamente in mano le redini della conduzione della trasmissione. Questa sarà la terza volta consecutiva che la condurrà. Tuttavia sarà la prima alla quale lavorerà senza essere più sposata con Francesco Totti. Proprio in questi giorni stanno per iniziare le prime udienze in tribunale.

Lei, da diversi mesi, fa coppia fissa con l’affascinante imprenditore tedesco Bastian. I due non si nascondono più e lei appare più serena e appagata dalla vita. A dare la notizia del suo nuovo amore per primo è stato Alfonso Signorini dalle pagine del suo settimanale Chi. E lei prenderà proprio il suo posto all’interno del vasto palinsesto di Canale 5.

Difatti l’Isola, come del resto è già accaduto lo scorso anno, andrà in onda non appena si sarà concluso il GF Vip. Tanta è la curiosità rispetto i nomi dei possibili naufraghi. Tra l’altro sovente molti di essi provengono dalla scuderia della mitica Maria De Filippi. E questo è certamente il caso delle sorelle Serena ed Elga Enardu.

I primi nomi dei naufraghi

Nelle ultime ore si sta pure vociferando della possibile presenza dell’ex Suor Cristina che ha da poco lasciato la vita monacale per lavorare a tempo pieno nella musica e nel mondo dello spettacolo. Tuttavia per lei al momento non c’è ancora alcuna conferma netta. Confermatissimi invece Marco Predolin e Gian Maria Sainato.

Presentissimo pure il bellissimo modello e attore brasiliano Cristopher Leoni, vera star di Ballando Con le Stelle 16. Tuttavia ora c’è anche un altro nome femminile che sta facendo molto parlare di sé sul Web. A parlarcene in modo particolare è la sempre l’accorta Deianira Marzano, che ha pure rivelato chi sia il fidanzato della nuova concorrente dell’Isola Dei Famosi.

Il nome che fa discutere e la potente indiscrezione

La ragazza in questione è la bellissima Claudia Motta, modella e Miss Mondo, che certamente farà girare la testa ai più. Un utente ha fatto presente all’influencer che la giovane sarebbe fidanzata con un manager. Inoltre ha spifferato di averla notata anche a Sanremo, durante i giorni della nota manifestazione canora.

La storia di Deianira ha suscitato molto clamore ed è diventata in men che non si dica virale. Ora come ora il vasto popolo dei Social sta cercando di capire chi sia il compagno di Claudia, spulciando come si deve sui suoi vari profili. Molti utenti sono certi che ben presto verrà svelato l’arcano, grazie a qualche scatto rubato. Intanto il chiacchiericcio cresce a dismisura.