Aurora Tropea, la scoperta della mostruosa malattia: se n’è accorta per caso dopo Uomini e Donne

Aurora Tropea, ex dama di Uomini e Donne, ha sconvolto i telespettatori con una notizia inaspettata. La scoperta è avvenuta per caso.

Il programma televisivo di Maria De Filippi non è andato in onda questa settimana per via del lutto che ha colpito tutti. E’ andato via Maurizio Costanzo, uno dei pilastri fondamentali sia del mondo dello spettacolo che del giornalismo italiano. Al funerale erano presenti sia personaggi pubblici che non.

I telespettatori sperano che la conduttrice si riprenda al più presto. Nel frattempo seguono sui social i partecipanti per capire come stanno procedendo le loro conoscenze. In questi giorni, per esempio, Sara Shaimi e Sonny Di Meo hanno annunciato che il 5 marzo 2023 convoleranno a nozze. A riferirlo sono stati proprio loro e Deianira Marzano ha insinuato che potrebbero diventare genitori.

I due giovani sono la dimostrazione che il vero amore può nascere anche in un contesto televisivo. Purtroppo non tutti riescono a trovare la persona giusta. Gemma Galgani, nonostante le varie delusioni accumulate nel corso degli anni, non perde mai la speranza di innamorarsi.

Una delle dame, andata via senza qualcuno accanto, è stata la dama Aurora Tropea. Non ha conquistato gli opinionisti che non hanno mai speso belle parole sul suo conto. Ha anche discusso con Gemma e tante altre donne del parterre femminile. Alla fine ha preferito mollare e ora si sta parlando di lei non per il suo percorso nello studio, bensì per motivi di salute.

Attimi di tensione per Aurora

Molti ricorderanno sicuramente quando litigava con Armando Incarnato, il quale la accusava di essere falsa e provocatrice. Lei gli ha dato del filo da torcere, come del resto ha fatto con tante persone all’interno dello studio. Anche per questo motivo le sue conoscenze non hanno avuto alcun sviluppo.

Durante un’intervista rilasciata al settimanale di UeD ha deciso di svelare dei dettagli personali sulla sua vita privata: “Ho perso una mia carissima zia, mia madre ha fatto un incidente quasi mortale dal quale miracolosamente è uscita indenne, e io ho scoperto di avere un tumore quasi per caso. Mia cugina si è tolta una cisti sul sopracciglio e hanno scoperto che era un tumore aggressivo”.

Un tumore maligno ramificato

Poi ha proseguito parlando di lei: “Ho deciso anche io di farmi controllare. Ho fatto una mappatura dei nei e di conseguenza me ne hanno tolto uno…con l’istologico è venuto fuori che si trattava di un tumore maligno che si era ramificato: se non mi fossi fatta controllare in tempo avrei probabilmente perso la gamba”.

La dama per fortuna ha avuto dalla vita una seconda possibilità. Proprio per questo ha imparato ad amarsi di più e ad affrontare la vita in modo diverso, ovvero con maggiore serenità.