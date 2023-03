Anticipazioni Amici, a nulla è valso prendere la maglia dorata: colpo di scena per tutti

Secondo le anticipazioni, nelle prossime puntate di Amici i telespettatori resteranno con la bocca aperta perché tante cose sono cambiate e degli allievi sono andati via dalla casetta. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nella scuola di Amici i ragazzi si stanno impegnando per poter accedere alla fase del Serale. In questo modo potrebbero avere più possibilità per costruire una carriera sulla propria passione. Elodie, per esempio, nonostante si sia aggiudicata la seconda posizione nella finale è riuscita a diventare una delle cantanti emergenti del momento.

Purtroppo Maria De Filippi ha dovuto dire addio all’amato Maurizio Costanzo dopo anni di matrimonio. La notizia della morte ha colto tutti alla sprovvista e la Mediaset ha deciso di non mandare in onda dei programmi televisivi per rispetto del lutto. Tantissimi le hanno inviato dei messaggi di supporto e tra questi c’è stata la velina Cosmary Fasanelli, ex allieva della scuola.

Nell’ultima puntata che i telespettatori hanno seguito qualche settimana fa altri allievi hanno ottenuto la maglia della fase finale. Maddalena, Gianmarco, Angelina e sono riusciti a raggiungere quest’obiettivo dopo tanti mesi di duro lavoro. Per quanto riguarda gli altri non è detta ancora l’ultima parola.

Eppure in questi giorni è stata registrata la puntata che vedremo solo il 13 marzo 2023, ovvero l’ultima di domenica pomeriggio. Le maglie prese in precedenza sono state annullate, dunque tutti gli allievi si sono dovuti rimettere in gioco. Ecco a cosa assisterà tra qualche settimana il pubblico del talent show.

Due eliminati, ma una proposta per uno di loro

“Ritorno a lavorare perché così mi hanno insegnato”, ecco cosa ha detto la De Filippi una volta entrata nello studio. Prima del suo ingresso ai presenti è stato chiesto di non alludere alla perdita che ha subito in questi giorni per offrire ai telespettatori una “puntata normale”. Sabato 18 marzo in prima serata avrà inizio il Serale, ma purtroppo due allievi non potranno accedervi.

Stavolta i maestri sono stati i giudici delle esibizioni e 15 allievi su 17 hanno avuto la possibilità di proseguire l’avventura televisiva. I fortunati sono: Maddalena, Mattia, Federica, Angelina, Wax, Piccolo J, Aaron, Cricca, Isobel, Ramon, Megan, Gianmarco, Alessio, Samu e NDG. Gli eliminati, invece, sono Niveo e Benedetta. Quest’ultima, però, potrà esibirsi in qualità di ballerina di Matteo.

Lite tra maestri

Non mancheranno delle discussioni tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Il motivo? Lui avrebbe optato per 10 allievi da far accedere al Serale mentre la collega ha difeso i ragazzi con quest’opportunità data dai produttori.

Infine Rudy ha decantato l’atteggiamento assunto da Alessandra Celentano perché a parer suo è stata l’unica a essere coerente fin dal primo giorno con il suo pensiero.