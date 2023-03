Francesca Michielin, tristissimo annuncio sulla malattia: costretta a cancellare tutto

Francesca Michielin ha rilasciato un tristissimo annuncio social sulla sua malattia, per colpa di questo imprevisto è stata costretta a cancellare tutto.

Una delle cantanti più amate degli ultimi tempi, Francesca Michielin, ha rilasciato un tristissimo annuncio via social, mandando i fan in apprensione. Per colpa della sua malattia è stata costretta a cancellare tutto, questo sarà l’inizio della fine per la sua carriera?

L’annuncio di Francesca Michielin

Le canzoni di Francesca Michielin sono molto amate, la sua genuinità nell’affrontare le varie tematiche l’hanno resa una delle cantanti più apprezzate degli ultimi tempi. Dopo aver vinto nel 2011 la quinta edizione del talent show X-Factor, la Michielin non si è più fermata. Ha preso parte a tour, duetti con star famose come Fedez, spettacoli a teatro e conduzioni televisive, sempre nel programma che le ha dato la fama.

Adesso, durante un’intervista presso l’emittente radiofonica, RTL 102.5, si è lasciata andare ad un’intervista a ruota libera, dove ha parlato del suo nuovo album, disponibile dal 24 febbraio, Cani Sciolti. Ecco che cosa ha dichiarato Francesca:

“..è il più sincero e coraggioso che ho fatto, ho cercato di concentrarmi molto sui testi, perché fossero più potenti e comunicati possibili e su una musica estremamente essenziale e che potesse arrivare dritta al cuore. Fare musica pop è molto impegnativo, è una possibilità di dire tantissime cose a un pubblico molto vasto e io volevo prendermi questo lusso di libertà, fare canzoni libere e sciolte da una corrente predefinita…”.

La malattia della Michielin

In una recente dichiarazione rilasciata sui social, Francesca Michielin ha rilasciato un tristissimo annuncio sulla sua malattia, per colpa della quale ha dovuto cancellare diversi impegni. In primis il suo tour teatrale, Bonsoir! Michielin10 a teatro.

Non ha rilasciato ulteriori informazioni sulla sua malattia, solo che ha dovuto effettuare dei controlli per il suo “rene un po’ ballerino, un po’ sfigato“, come l’ha definito lei stessa. Per il momento le date del tour del suo nuovo album, Cani sciolti, pare siano confermato. Ovviamente potrebbero essere aggiornate, qualora dovesse insorgere qualche peggioramento della sua patologia. Se tutto andrà bene, Francesca Michielin dovrebbe comunque rispettare tutte le date tra cui il 6 marzo a Milano, il 7 marzo a Firenze e così via nelle altre città.

Dopo le sue parole, sono in molti che le hanno scritto parole di augurio e di solidarietà, augurandole una pronta guarigione. Speriamo quindi di poter risentire molto presto Francesca Michielin cantare le sue bellissime canzoni.