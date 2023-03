Christian e Chanel Totti, con chi decidono di vivere tra Ilary e Francesco: per uno dei due è un colpo al cuore

Si avvicina la data della prima udienza in tribunale per la ex coppia Blasi-Totti. Il desiderio dei figli maggiori Christian e Chanel. Grande delusione per uno dei genitori.

Il 14 marzo 2023 per la prima volta Ilary e Francesco si affronteranno in tribunale. La tanto agognata e chiacchierata separazione consensuale non c’è stata. I rispettivi avvocati hanno lavorato a lungo per riuscire ad ottenerla, ma a quanto pare non c’è stato nulla da fare. Nemmeno il fatto che entrambi si siano rifatti una vita sentimentale ha aiutato in tale direzione.

Se da un lato l’ex Capitano della Roma ha intrapreso da tempo un’importante relazione con la bellissima Noemi Bocchi, con la quale ha acquistato una splendida casa nella Capitale, la conduttrice delle Reti Mediaset è felicemente accompagnata solo da qualche mese. Il fortunato è un’affascinante imprenditore tedesco, di nome Bastian Muller.

Le prime foto die loro incontri erano state pubblicate dal settimanale Chi, diretto dall’accorto Alfonso Signorini. I due ora non si nascondono più e fanno coppia fissa. Ilary è molto innamorata e in fotografia appare serena e appagata. Attualmente i tre figli, nati nel corso del suo lungo matrimonio con il Pupone, vivono con lei nella celebre casa all’Eur.

Che cosa decideranno i figli maggiori

In ogni caso non è detto che poi rimanga alla donna in eredità tale dimora. Stesso discorso per la casa al mare e altri beni in comune. Quello più importante che hanno è comunque sia la loro famiglia. In particolare è la loro prole ciò che sta loro maggiormente a cuore. I figli hanno un ottimo rapporto con entrambi i genitori e sono ancora minorenni.

Tuttavia se la terzogenita Isabel è molto piccola e pertanto sembri naturale che sia affidata alla tanto celebre mamma, lo stesso non si può dire di Christian che ha 17 anni e di Chanel che ne ha 15. I due potrebbero decidere di chiedere al giudice di prendere in considerazione il loro desiderio in merito.

Chi la spunterà tra Francesco e Ilary?

In poche parole dire, senza se e senza ma, con chi vorrebbero vivere, se con il papà o con la mamma. Chanel in questo momento si trova in montagna con il padre e con la sua nuova compagna Noemi Bocchi. Con loro ha trascorso anche il Natale. Tra l’altro lei, che è una vera e propria star di Tik Tok, ha realizzato molti video, alcuni dei quali decisamente esilaranti, proprio in compagnia del suo adorato paparino.

I due sono molto complici ma c’è anche da dire che lei vada molto d’accordo pure con Ilary. Christian, dal canto suo, condivide con Francesco la passione per il calcio e sovente vanno pure insieme allo stadio. In ogni caso è davvero dura capire con chi andranno a vivere i due ragazzi che per ora vivono ancora nella stessa casa dove per tanto tempo hanno vissuto insieme a mamma e papà.