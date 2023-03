Scandalo bollente su Canale 5: “Mi volete far licenziare” | Che tegola per il conduttore

In un noto studio televisivo è stata fatta una battuta che ha spiazzato del tutto il conduttore. Ecco di quale programma si tratta e chi sono stati i protagonisti di questo insolito episodio.

Il programma televisivo in questione è il Grande Fratello Vip 7. Nella diretta di ieri è accaduto di tutto, ma l’attenzione si è focalizzata soprattutto su Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi per via dell’amicizia di lui con Nicole Murgia.

Antonella ha dichiarato di essere stata all’oscuro di tutto, ma durante il confronto Nicole ha detto che a tavola quando si sono dati la mano lei era accanto a loro, quindi ha visto tutto e non ha commentato. L’ha fatto direttamente in puntata, di conseguenza ciò ha alimentato dei dubbi ulteriori sul suo interesse per Edoardo.

in seguito il ragazzo ha ammesso di aver palpeggiato il seno di Nicole per valutare le protesi. Antonella ha versato lacrime, ma Edoardo Tavassi non ci ha creduto per niente. A parer suo ha trovato il pretesto per passare da vittima della situazione. Qualche utente social sostiene quanto detto al fratello di Guendalina Tavassi.

Alla fine Nicole è stata l’eliminata della serata, dunque ha salutato tutti per poi raggiungere Alfonso Signorini nello studio. Come lei anche Pierpaolo Pretelli ha avuto modo di interagire con il conduttore e in loro presenza c’era anche Giulia Salemi. Una battuta del conduttore del Gf Vip Party ha fatto imbarazzare i presenti, compreso Signorini.

Scandalo al Gf Vip 7

I due ragazzi si sono conosciuti grazie al reality. Lui era invaghito di Elisabetta Gregoraci, la quale non lo ha mai corrisposto. Poi Giulia, entrata in un secondo momento, è riuscita a conquistarlo. Dopo vari mesi di fidanzamento hanno deciso di andare a convivere, ma fino a qualche settimana fa avevano ammesso di attraversare un periodo di crisi.

Per fortuna si tratta solo di un lontano ricordo e hanno voluto confermarlo nella diretta di lunedì 27 febbraio 2023. Pierpaolo ha ringraziato Signorini per i saggi consigli per poi fare una confessione: “La sera voglio un po’ di intimità e sta sempre con il tablet…Preferisce l’uccello di Twitter”, ecco come ha esordito. La risposta è subito arrivata: “Mi volete far licenziare”.

Una nuova coppia

Pare che le cose tra Oriana Marzoli e Daniele Del Moro stiano andando a gonfie vele. Nel confessionale la ragazza si è dichiarata fidanzata e lui aveva le lacrime agli occhi quando ha visto i video di loro proposti al pubblico.

Martina Nasoni sicuramente non sarà contenta della nuova love story. La casa avrà portato fortuna ai due come a Giulia e Pierpaolo? Per scoprirlo non ci resta che attendere.