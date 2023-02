Pippo Baudo, dopo mesi di silenzio il triste messaggio: “E’ una notizia dolorosissima”

Pippo Baudo ha accolto una notizia straziante. Dopo il silenzio ha deciso di esternare il suo dolore attraverso un messaggio condiviso sui social.

Pippo Baudo è uno dei pilastri fondamentali del mondo della televisione italiana. Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, si è fatto conoscere negli anni Sessanta in Rai per poi approdare in Mediaset. Nel suo curriculum ci sono tanti programmi televisivi: Canzonissima, Serata d’onore, Domenica In, Festival di Sanremo, Novecento e tanti altri ancora. E’ stato anche direttore artistico e presidente del Teatro Stabile di Catania e della Rai.

Ha permesso a personaggi pubblici di costruire una carriera degna di tutto rispetto: Milva, Anna Oxa, Andrea Bocelli, Giorgia, Barbara D’Urso, Lorella Cuccarini. Allo stesso tempo si è dedicato anche alla recitazione calandosi perlopiù nei panni di sé stesso.

Per quanto riguarda la vita privata ha avuto 5 compagne e 2 figli (Alessandro nato dalla relazione con Mirella Adinolfi e Tiziana con Angela Lippi). Nel 1986 ha sposato Katia Ricciarelli per poi divorziare nel 2007.

In queste ore ha voluto rendere omaggio a Maurizio Costanzo, morto il 24 febbraio 2023 a causa di alcune complicazioni post intervento chirurgico di routine. Il messaggio toccante del conduttore è stato pubblicato sui social.

“Il dolore di Pippo Baudo per la scomparsa”

“Sono senza parole, è una notizia dolorosissima. Maurizio Costanzo è stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare televisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tuttofare”. Ecco le parole del conduttore riportate nella pagina intitolata Gossipetv. I due, oltre che colleghi, erano anche degli amici nella vita privata. Di conseguenza il vuoto che ha lasciato è e sarà incolmabile.

Si è lasciato andare in uno sfogo anche davanti ai microfoni di Rtl 102.5: “Sapevamo che non stava bene, ma non fino a questo punto. La situazione si è aggravata improvvisamente”. In effetti da un po’ di tempo il marito di Maria De Filippi era costretto a disdire i suoi impegni per motivi di salute. Eppure nessuno si sarebbe aspettato un simile finale.

I funerali dell’amato conduttore

I funerali di Maurizio Costanzo si terranno lunedì 27 febbraio nella capitale italiana nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Il triste evento verrà mandato in onda su canale 5 e ciò comporterà una variazione dei programmi televisivi. C’è Posta per Te e Uomini e Donnei slitteranno per questa settimana.

Anche il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso un suo pensiero su Twitter: “Se ne va un grande giornalista e protagonista della televisione italiana”.