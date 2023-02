Elodie, dopo Sanremo arriva la lieta notizia: finalmente esce allo scoperto

Bellissime notizie per la cantante Elodie. Dopo il grande successo ottenuto al Festival di Sanremo, adesso ha ottenuto un’altra grande soddisfazione da aggiungere nella sua carriera artistica.

Elodie è una delle cantanti più amate del momento e il merito è senza dubbio del suo indiscusso talento abbinato a un fascino davvero disarmante. Molti la considerano la versione italiana di Jennifer Lopez per classe, bravura e ovviamente bellezza.

Il suo trampolino di lancio è stata la partecipazione a una delle precedenti edizioni del talent show di Amici di Maria De Filippi. Anche se si è aggiudicata la seconda posizione e non ha portato a casa la vittoria, ha deciso di impegnarsi al massimo nel canto. Oggi è una delle più affermate e lo ha nuovamente riconfermato nell’ultima edizione dell’evento canoro.

Ha cantato il brano Due puntando su uno stile dark che non è passato inosservato. Ha stregato tutti i presenti nel Teatro dell’Ariston e lo sta facendo tuttora esibendosi in vari programmi televisivi. In Che tempo che fa? ha optato per un outfit diverso, ovvero un abito lungo rosa cipria della casa di moda Valentino. Come sempre il risultato è stato impeccabile.

Da poco è andato in onda il suo primo film intitolato Ti mangio il cuore dove ha prestato il suo volto a Marilena Camporeale. I fan sostengono che sia stata brava nella recitazione, dunque potrebbe anche valutare l’idea di percorrere anche questa strada artistica. Inoltre da qualche ora ha comunicato una notizia che ha fatto fare i salti di gioia ai follower. Ecco di cosa si tratta.

La docu-serie di Elodie

L’album Ok, respira è uscito il 10 febbraio 2023 e al suo interno c’è Due, il brano che ha proposto al Festival di Sanremo. Cliccatissimo su Spotify, Apple Music e Airplay, sicuramente è una grande vittoria per Elodie. Nonostante abbia vinto Marco Mengoni, non è tornata a casa a mani vuote.

“Sento ancora la vertigine”, ecco il titolo della prima docu-serie di Elodie. Per la prima volta ha voluto proporre la sua vita e il suo percorso artistico attraverso una serie di immagini e video. Dagli anni che precedono la scuola di Amici fino all’ultima partecipazione al Festival. I fan attendono con trepidazione di vederla.

Post di Elodie – Fonte Instagram – Youbee.it

Vita privata di Elodie

Elodie ha avuto una storia con il collega Marracash e durante il periodo della pandemia sono andati a convivere. Tuttavia tra alti e bassi hanno portato avanti una relazione che poi è giunta al capolinea.

Ora è felice accanto ad Andrea Iannone, l’ex di Belen Rodriguez. Dopo mesi di silenzio hanno deciso di uscire allo scoperto. Probabilmente anche questa parte della sua vita verrà proposta nella docu-serie.