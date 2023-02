Maurizio Costanzo, ha lasciato testamento: chi si intascherà l’immensa eredità

Maurizio Costanzo è morto da poche ore e già si parla di eredità. Ecco chi prenderà l’immenso patrimonio lasciato dal noto conduttore di 84 anni, marito di Maria De Filippi.

Il noto conduttore del Maurizio Costanzo Show, Maurizio Costanzo è morto oggi, 24 febbraio 2023 all’età di 84 anni a Roma. Il suo immenso patrimonio viene già contestato dagli eredi, ecco chi si prenderà tutta l’eredità.

L’eredità di Maurizio Costanzo “che fa gola”

Maurizio Costanzo era nato a Roma il 28 agosto 1938 e iniziò fin da subito a lavorare nel mondo dello spettacolo. La versatilità di Maurizio era sorprendete, ha lavorato come conduttore televisivo, radiofonico, nel campo del teatro e fu un illustre scrittore. Fu un noto attivista, in quanto famosi sono stati i suoi sforzi per combattere la piaga della mafia con le sue trasmissioni. A tal proposito Maurizio fu “sotto scorta” per diversi anni, rischiando di morire per via di un attentato contro di lui negli anni ’90.

Il noto conduttore del Maurizio Costanzo Show, ebbe diverse mogli e storie sentimentali, fino al suo ultimo e grande amore, il quale lo fece convolare a nozze nel 1995 con Maria De Filippi. Maurizio ebbe due figli dalla sua precedente relazione, mentre con Maria adottarono un bambino quando compì 13 anni.

Maria De Filippi è sempre stata molto innamorata del “suo” Maurizio, in molte interviste, ha dichiarato di temere il giorno in cui Maurizio non ci sarebbe più stato. Complice anche l’elevata differenza di età fra i due.

L’immenso patrimonio

Maurizio Costanzo è morto oggi, 24 febbraio 2023 a Roma. La notizia è stata rilasciata dal suo Ufficio Stampa, il quale non ha rilasciato ulteriori informazioni in merito. Sicuramente nelle prossime ore si sapranno le cause della sua dolorosa dipartita. Il conduttore lascia i suoi figli e sua moglie Maria all’età di 84 anni.

Nonostante sia morto da poche ore, ci sono già diatribe per la questione dell’eredità. A chi avrà lasciato il suo immenso patrimonio Maurizio? C’è chi vorrebbe prendersi tutto senza dividere con gli altri eredi. Sicuramente il compianto Costanzo, vista la sua età avrà sicuramente stilato un dettagliato testamento.

Molto probabilmente i suoi soldi saranno divisi tra i suoi figli e tra Maria De Filippi, la quale dovrà probabilmente scontrarsi con le precedenti mogli di Maurizio, le quali vorranno sicuramente ricevere qualcosa sul loro conto corrente.

Per il momento non ci solo ulteriori informazioni, la guerra patrimoniale è appena iniziata. Tralasciando questo argomento venale, ci stringiamo alla famiglia e porgiamo le nostre più sentite condoglianze per questa tragica perdita.