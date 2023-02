Test Psicologico, la prima farfalla che scegli svela come vivi la vita: non farlo se non vuoi la verità

Il test psicologico delle farfalle potrebbe dare una descrizione della propria personalità. Il risultato vi lascerà a bocca aperta.

Quando si vuole ammazzare il tempo in un modo o nell’altro si riesce sempre nell’intento. Basta navigare sul web e scegliere tra le varie alternative che vengono offerte in seguito a una ricerca. Nella maggior parte dei casi sono proposti dei test psicologici.

Si tratta di uno strumento che ha come scopo quello di rilevare dei tratti della personalità di un individuo. E’ costituito da una serie di item, caratterizzati da domande, prove di abilità e affermazioni da analizzare. In seguito a un accurato lavoro di esperti del settore vengono poi messi a disposizione. Il risultato non è lo stesso, dunque in seguito a un punteggio finale può variare da un eccesso all’altro.

Possiamo trovarne di tutti i tipi, ma devono essere in linea generale standardizzati, oggettivi, attendibili e validi. Nel periodo natalizio, per esempio, andava molto di moda il test sull’albero di Natale. Adesso con l’arrivo imminente della primavera si prende in considerazione quello delle farfalle.

La farfalla hanno sempre affascinato per via dell’eleganza e dei colori delle ali. Tanti sono i pittori che l’hanno proposta nei propri quadri. Non c’è da stupirsi se sia stato realizzato un test su questo bellissimo insetto.

Test delle sei farfalle: empatia e pacatezza

Se l’attenzione si focalizza sulla farfalla numero 1 vuol dire che sei una persona estremamente empatica, in quanto cerchi sempre di comprendere e calarti nei panni del prossimo. Sei sempre disponibile, anche con coloro che non rientrano nella cerchia delle tue conoscenze. Le persone come te scarseggiano e questo ti rende unico, ma stai attento: dietro l’angolo c’è sempre qualcuno che potrebbe approfittarne.

Se scegli la second farfalla è chiaro che sei di indole tranquillo e pacato. Emani un’energia tale che chiunque ti vorrebbe nella sua vita. Non perdi mai le staffe e vivi la quotidianità col sorriso perché sei anche ottimista. Un difetto? Tendi ad andare nel panico quando ti trovi in una situazione nuova. Dovresti affrontare le novità con un pizzico di leggerezza.

Creatività, ambizione, entusiasmo e logica

La farfalla numero 3 è tipica delle anime creative che cercano il bello in tutti gli aspetti della vita. Vogliono la perfezione e non lasciano nulla al caso. La loro logica non pecca mai, però ciò potrebbe risultare pesante agli occhi degli altri. La farfalla numero 4 è la scelte degli ambiziosi che intendono raggiungere degli obiettivi mirati e lo fanno mettendo da parte la sfera privata. Bisognerebbe non eccedere né da un lato né dall’altro.

La numero 5 denota una personalità allegra ed entusiasta di apprendere cose nuove. Una sorta di animo fanciullesco che trae gioia anche da ciò che agli occhi altrui risulta banale e scontato. Infine il numero 6 esalta un individuo più propenso alla logica, in quanto mette da parte l’emotività. Anche in questo caso si consiglia di non eccedere.