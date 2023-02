Ginevra Lamborghini senza freni su Tavassi: “Mi ha chiesto se la coppia tra lui e Micol…” | Tutto finto

L’ex gieffina Ginevra Lamborghini come un fiume in piena sul fratello di Guendalina Tavassi.

È diventata una grande abitudine all’interno della Casa più spiata d’Italia, come del resto in tantissimi altri reality, il crearsi di amicizie e la nascita di storie d’amore. Il fatto di essere per un certo periodo in un gruppo ristretto di persone permette infatti di stare più a diretto contatto con loro e di conoscerle meglio.

Tuttavia è quando si esce dal gioco e si ricomincia a prendere saldamente in mano le redini della propria vita che inizia il bello. In pratica è da quel momento che si può capire se la liason può perdurare o se è stata solo il classico fuoco di paglia. O magari ci si è semplicemente accorti di essere troppo diversi pe poter funzionare come coppia.

Tra gli esempi di coloro che si sono conosciuti all’interno della Casa più spiata d’Italia e che ancora oggi sono follemente innamorati sono da annoverare Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due non solo convivono da tempo, ma sono anche diventati un anno fa genitori del piccolo Gabriele. Inoltre per loro si parla di nozze.

L’amara rivelazione di Ginevra

Altro esempio importante è quello rappresentato da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Lei al tempo era ancora fidanzata con l’ex tronista e corteggiatore Francesco Monte. Lo tradì in diretta per iniziare una relazione con lo sportivo. E oggi i due sono pronti a dirsi il sì più bello in autunno 2023.

Nel corso della settima edizione, ancora in onda su Canale 5 , c’è ora una coppia formata da Edoardo Tavassi e dalla bellissima Micol Incorvaia, sorella della ben più celebre Clizia. Lei a quanto pare è molto amata dai telespettatori del padre di tutti i reality. Peccato che, stando all’ascolto di quel che dice Ginevra Lamborghini, il loro legame sia finto.

Cosa le ha chiesto lui

Intervenuta a Casa Chi, la cantante ha rivelato che, una volta rientrata nella Casa, dopo essere stata eliminata, è stata avvicinata da Edo. Costui le avrebbe chiesto senza troppi giri di parole, come è vista all’esterno la sua relazione con Micol e se la coppia piacesse. Chiaramente tali quesiti non sono piaciuti alla giovane che ha in men che non di dica rizzato le antenne.

Ha quindi iniziato a pensare che l’avvicinamento dell’uomo alla bella Incorvaia fosse studiato dallo stesso a tavolino. E ora che, anche i telespettatori ne sono venuti a conoscenza, sui Social si respira un grande malumore. C’è anche chi si chiede se Alfonso Signorini voglia riprendere la questione o se voglia chiedere qualcosa in merito a Tavassi. Intanto serpeggia il Caos.