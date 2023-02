Isola dei famosi, triste annuncio dell’ex concorrente: purtroppo non ce l’ha fatta

L’Isola dei Famosi inizierà a breve per la gioia dei telespettatori. Purtroppo in queste ore è arrivata una notizia sconvolgente che riguarda un ex naufrago molto amato. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Manca poco per la messa in onda della prima puntata de L’Isola dei Famosi. Per la terza volta consecutiva al timone della conduzione ci sarà Ilary Blasi per la gioia dei fan. Non è ancora certo da chi sarà formato il gruppo di naufraghi, fatto sta che qualche provino non è andato a fin di bene.

Deianira Marzano ha spiegato sui social che Flavia Vento si è proposta con la sorella per gareggiare in coppia, ma è stata scartata e così ha pianto davanti ai produttori. Scelta largamente condivisa dato che ha sempre abbandonato i reality in passato. Al Gf Vip, per esempio, non ha resistito nemmeno un giorno.

In questi giorni si sta parlando del reality della sopravvivenza per via di un ex naufrago. Il motivo? Ha annunciato l’inimmaginabile. Infatti ha lasciato tutti a bocca aperta.

L’ex naufrago in questione è Gilles Rocca. Ha ottenuto un inaspettato successo sul palco del Teatro dell’Ariston dove si occupava del noleggio e assistenza tecnica degli strumenti musicali. E’ sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, ma ora ha deciso di fare uno strappo alla regola per mettere in chiaro delle cose.

“E’ difficile dover spiegare il perché”

Nella pagina Instagram Gossipetv è stata riportata una parte dell’intervista a Gilles Rocca: “Intanto tanta gente mi chiede perché non metta più foto di coppia…la risposta è una sola…Dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita. E’ difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io”

Poi ha proseguito: “Il peso di dover far vedere alla persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile. Prima che la notizia potesse essere riportata male dai giornali, ho voluto farlo io…E’ stata una storia fantastica e non vorrei che si sporcasse con il gossip becero“

Curiosità sull’ex fidanzata

Miriam Galanti è un’attrice di successo, nonché protagonista del film Scarlett. L’abbiamo vista anche in qualche puntata di Che Dio Ci Aiuti e Don Matteo. Di lei non si sa molto perché come l’ex fidanzato tende a tutelare la sua privacy.

Durante la permanenza sull’isola, Gilles Rocca ha spesso riferito di sentire la mancanza della propria amata. A un certo punto è stato invitato con le buone ad andare via se gli pesava la distanza dalla sua lei. Non a caso il pubblico si è diviso in due: chi comprendeva il suo dolore e chi gli puntava il dito contro per degli atteggiamenti a volte eccessivi.