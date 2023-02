Questa buffa bimba oggi è la regina di Mediaset: gli occhi sono gli stessi

Gli occhi di questa buffa bimba sono gli stessi della versione di lei da adulta. È impossibile non riconoscerla, oggi è la regina di Mediaset, di chi stiamo parlando?

L’avete riconosciuta? Gli occhi sono gli stessi, non potete non averla riconosciuta. Oggi è una bellissima donna ed è considerata la regina indiscussa di Mediaset. Volete sapere di chi si tratta?

La regina di Mediaset

Oggi abbiamo deciso di fare un piccolo giochino con voi, vi daremo una serie di indizi sulla protagonista misteriosa della foto di apertura. Vediamo quanti di voi la riconosceranno? Se siete veri fan, capirete subito di chi stiamo parlando. Benissimo, cominciamo!

Il soggetto ignoto (sembriamo tanto in una scena di Criminal Minds) si è diplomata nel 2003 nel liceo artistico di Buenos Aires, in seguito cambierà totalmente indirizzo e diventerà una nota modella e conduttrice televisiva. Nel 2009 in un celebre spot telefonico diventerà “la donna dei sogni” amata dagli italiani e non solo. Ha disegnato una linea di moda insieme a sua sorella, oggi molto famosa. Ha condotto Sanremo e attualmente lavora in un programma televisivo irriverente con il nome di un animale.

Ha due bambini e dopo alti e bassi è tornata insieme a suo marito. Tempi addietro, “il boy” in questione ha fatto scandalo in quanto mentre era fidanzato con una tenace cantante frequentava anche la bimba angelica (ovviamente da adulta) che vediamo nella foto. Quel sorriso e quegli occhi non sono mai cambiati, ed è proprio grazie a “loro” che ha conquistato l’Italia.

Questa buffa bimba ha ora un nome!

Allora avete capito di chi stiamo parlando? Bravi, è proprio lei, Belen Rodriguez. La buffa bimba della foto, oggi è la regina indiscussa di Mediaset, la quale passa dalla conduzione di un programma all’altro con la stessa enfasi e professionalità che la contraddistinguono.

Attualmente Belen è stata ripresa in una familiare gita di campagna, la quale insieme a Stefano De Martino, ai figli e a tutta la famiglia si sono concessi una domenica spensierata tutti insieme. C’erano proprio tutti, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, nonni a tempo pieno di Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese.

La loro domenica spensierata l’hanno dedicata alla natura, al buon cibo e al buon vino e al relax in famiglia, tra chiacchiere e risate in attesa del matrimonio della sorella. Belen si presta molto volentieri a teneri scatti insieme ai suoi bambini, mentre Stefano preferisce fare il fotografo ufficiale dell’allegra combriccola.