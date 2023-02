Elenoire Ferruzzi, completamente nuda: spunta la foto più unica che rara

Elenoire Ferruzzi sta facendo discutere per uno scatto pubblicato sui social qualche giorno fa. Si è mostrata in un modo del tutto inaspettato.

Elenoire si è fatta conoscere dal pubblico grazie ad Alfonso Signorini che l’ha voluta a tutti i costi nella casa del reality. Si è messa in gioco fin dal primo giorno e ha subito focalizzato su Luca Salatino la sua attenzione. Poi il ragazzo ha fatto un passo indietro rivalutando l’amicizia e così sono arrivati a discutere.

Per questo motivo è entrata la fidanzata Soraya Ceruti per tranquillizzare Luca e parlare a quattr’occhi sono Elenoire. Per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi. Poi è arrivato Daniele Del Moro e le dinamiche del gruppo sono letteralmente cambiate. Adesso lui è tra due fuochi, Martina Nasoni e Oriana Marzoli, ma prima è stato al centro dell’attenzione per via di Elenoire.

Infatti anche con lui si è lamentata dello stesso atteggiamento, dunque Alfonso Signorini è intervenuto per dirle che i suoi sentimenti non sono ricambiati perché l’interesse non è reciproco. A un certo punto è stata mandata via dalla casa per colpa delle battute ambigue che faceva incurante delle telecamere. I telespettatori si sono lamentati, così sono stati presi dei provvedimenti.

Nonostante tutto Elenoire è ospite fisso nello studio del reality per commentare le dinamiche del gruppo. Di recente si sta parlando di lei in seguito alla pubblicazione di uno scatto che ha lasciato tutti senza parole. Oltre ai complimenti, non sono mancate le critiche.

“A me non importa degli altri”

Essendo un personaggio pubblico, non esita a condividere la sua quotidianità. Nello scatto, pubblicato su Instagram 2 giorni fa, la Ferruzzi si è mostrata senza veli. Ha usato l’immagine di due stelline per coprire il seno e indossa degli slip che lasciano poco spazio all’immaginazione. Come sempre non si rinuncia mai ai suoi amati tacchi. La chioma bionda e il make-up sono sempre impeccabili.

Ha ricevuto inevitabilmente dei complimenti, però qualcuno le ha anche parlato di caduta di stile chiedendole il motivo di una simile scelta. La Ferruzzi ha prontamente risposto: “Perché ho preso 40.000 euro per questa foto ecco perché”. Inoltre ha aggiunto che l’ha fatto anche per essere se stessa senza badare al giudizio altrui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire ferruzzi (@elenoire_ferruzzi)

“Sarei pronta a rientrare”

In un’intervista la Ferruzzi ha dichiarato che vorrebbe rimettersi in gioco perché affronterebbe la situazione in maniera diversa.

“Ormai i meccanismi li ho capiti e non mi farei intaccare da determinate situazioni sentimentali e da certi bisogni nella casa che vengono falsati. Quindi mi divertirei e di questo ne sono sicurissima”. Sarà accontenta? Per scoprirlo non ci resta che attendere.