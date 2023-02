Simone Di Pasquale spiffera retroscena su Il Cantante Mascherato: “Ecco come si fa a non essere scoperti”

A breve andrà in onda la nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Simone Di Pasquale spiffera tutto.

Il ballerino, da diversi anni a questa parte, collabora a stretto giro con la meravigliosa Milly Carlucci. Dopo aver svolto per tantissime edizioni il ruolo di maestro per Ballando Con Le Stelle, lo abbiamo trovato sempre nella stessa trasmissione in qualità di commentatore a bordo pista.

Inoltre, la signora delle Reti Rai, lo ha anche voluto fortemente con sé in un altro programma, molto amato dai telespettatori di ogni età. Stiamo parlando de Il Cantante Mascherato. Qui, dopo l’abbandono di Raimondo Todaro, approdato alla corte di Maria De Filippi, lo vediamo in veste di direttore artistico.

Inoltre, insieme alla collega Sarah Di Vaira, lo vediamo in mezzo al pubblico, pronto a captare i loro umori. Ha anche indossato la famosa maschera, suscitando ottimi consensi da parte non solo degli spettatori, ma anche dei giudici. Ha interpretato il personaggio del Drago, con eleganza e immensa bravura.

Da anni braccio destro della mitica Milly

Non per nulla la Carlucci, nel corso di svariate interviste a cuore aperto, ha rivelato più volte la sua grande stima nei suoi confronti. Ha pure sostenuto che lo vedrebbe molto bene alla conduzione di alcune trasmissioni, visto che è dotato di una parlantina sciolta e di empatia.

Il grande pubblico poi lo adora e possiede da tempo un numero elevatissimo di sostenitrici che lo seguono con vivo interesse, non solo sul Piccolo Schermo, ma anche sui Social. Ed è proprio qui, in particolare sul suo profilo ufficiale Instagram, che lui ha voluto rilasciare importanti dichiarazioni sul Cantante Mascherato.

Le dritte di Simone per i nuovi concorrenti

Simone, tramite un video Instagram, ha raccontato della sua esperienza in veste di Drago, nella nota trasmissione di Rai Uno. Dopo aver svelato che per lui è stato qualcosa di fantastico, ha voluto dare qualche consiglio a chi si appresterà a indossare a breve la maschera. Sta difatti per partire una nuova edizione della trasmissione.

Per prima cosa ha consigliato di camuffare la postura e la propria camminata. Inoltre è, a suo avviso, fondamentale cercare di non ripetere sul palco e durante le riprese nel backstage, quando si indossa la famosa maschera, quei tic e gesti che siamo soliti mettere in pratica nella nostra quotidianità.