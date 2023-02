Paolo Bonolis, purtroppo non lo vedremo più lì: è la fine di un’era

Doccia fredda, per non dire proprio gelata, per il mattatore televisivo delle Reti Mediaset. Tra poco sarà tutto finito.

Paolo Bonolis è ancora oggi uno dei conduttori più amati dagli italiani, sia dai grandi che dai piccini. Uomo acculturato e profondo, sa commuoversi fino alle lacrime quando parla della sua famiglia o quando qualche suo ospite gli racconta fatti emozionanti. Possiede una parlantina molto sciolta e un senso dell’umorismo molto elevato.

Simpatico e carismatico, da moltissimi anni può contare su una spalla artistica di grande spessore. Un suo carissimo amico, sebbene caratterialmente parlando siano molto differenti. Tra l’altro, a telecamere spente, conducono stili di vita molto diversi, visto che l’altro adora isolarsi per certi periodi e non ama la tecnologia.

Stiamo parlando del maestro Luca Laurenti. I due hanno lavorato tantissimo insieme in numerose trasmissioni e il loro idillio artistico perdura tutt’oggi. Attualmente collaborano al game show preserale di Canale 5 Avanti un Altro!, che è tra i più apprezzati dai telespettatori.

Star della fascia preserale di Canale 5

Al suo interno si è creato il famoso e chiacchieratissimo minimondo. E gli attori e le attrici che impersonano gli svariati personaggi, tutti ben caratterizzati, sono diventati/e ben presto delle autentiche star. Grande spazio alla bellezza femminile e alla simpatia a gogo, soprattutto per quel che concerne il parterre maschile.

Tuttavia sono anche i concorrenti, che in certi casi sono dei vip, i veri protagonisti del gioco. Costoro, con le loro risposte, talvolta fuori luogo e strampalate, o con alcune loro esternazioni, suscitano non poche risate, sia in studio sia al pubblico a casa. E in tale direzione ci mette del suo anche lo stesso Bonolis.

Stop al noto programma

Sta di fatto che tutto questo potrebbe ben presto venire a mancare. Difatti, durante una sua intervista rilasciata a Casa Pipol, l’autore televisivo Marco Salvati ha annunciato, senza tanti giri di parole, che il programma potrà contare solo su un’altra edizione e che poi chiuderà in maniera definitiva i battenti.

I motivi di tale decisione? Pare che Paolo voglia affrontare nuove sfide lavorative e che pertanto, in collaborazione col team autorale, abbia deciso di mandare in pensione Avanti Un Altro!, nonostante il clamoroso successo che ha sempre riscontrato. Del resto, come ha sottolineato Salvati, avrebbe fatto il suo tempo.