Instagram e Facebook, dite addio alle app gratuite: ecco quanto dovrete sborsare

Dite pure addio alle app di Facebook e Instagram gratuite, ecco quanto dovrete sborsare per poterle continuare ad usare. Nulla è gratuito per sempre.

Tempo fa si diceva che le app come Facebook e Instagram sarebbero state gratuite per sempre, e per qualche anno ci abbiamo creduto tutti. Ma come spesso accade, nulla dura per sempre, per questo vi informiamo che potete tranquillamente dire addio alle app gratuite di Facebook e Instagram. Ecco quanto dovrete sborsare al mese.

Facebook e Instagram a pagamento

La maggior parte degli iscritti ai social network, pensa almeno una volta al giorno che prima o poi cancellerà l’account. In molti dicono che possono smettere quando vogliono, ecco perché “spariscono” dalle piattaforme per qualche mese, per disintossicarsi da questa schiavitù in cui siamo precipitati senza neanche accorgercene.

Peccato che poi, chi prima chi dopo, torna sui suoi passi e la semplice “sbirciatina” ci fa ripiombare nella vita social. Un recente studio ha dimostrato che i social resistono bene alla prova del tempo, in quanto il numero degli iscritti aumenta vertiginosamente di anno in anno. Entro il 2027, secondo uno studio americano, il 70% della popolazione mondiale sarà iscritto ad un social qualunque.

Quanto pagare per tenere Facebook e Instagram?

Gli influencer e le persone dello spettacolo lo sanno bene, senza social ormai non si può più stare, soprattutto se questi strumenti servono per lavorare. In quanti però rimarranno su Facebook e Instagram dopo la notizia che queste app non saranno più gratuite? Ecco quanto dovrete sborsare con l’abbonamento mensile per ottenere la fantomatica spunta blu di autenticità dell’account.

Ecco che Mark Zuckerberg con il suo Facebook segue a “ruota libera” Elon Musk con il suo Instagram. Entrambi hanno proposto l’abbonamento mensile per ottenere non solo l’autenticità del proprio profilo ma anche diversi servizi aggiuntivi, come elenca lo stesso Zuckerberg: “…per 11,99 dollari al mese, Meta Verified permetterà agli utenti di autenticare il proprio account con un documento, avere una spunta blu, avere protezione extra contro i furti di identità e accesso rapido all’assistenza”.

Ovviamente questo servizio potrà essere sfruttato dagli utenti maggiorenni. È bene precisare che chi non vuole pagare può tenersi tranquillamente il proprio account gratuito con tutte le conseguenze del caso. Non si sa quindi se questa decisione porterà bene all’ideatore di Meta. Sono molti gli utenti che si stanno lamentando e anche se Musk ha risposto a tutti che anche loro devono poter pagare le bollette, c’è chi pensa di salutarli. Ecco cosa ha dichiarato Stephen King in merito: “Venti dollari al mese per la mia spunta blu? Si fo*tano, dovrebbero pagarmi loro”.