Quarto Grado, la clamorosa rivelazione su Angela Celentano: Cosa dice il test del Dna

La clamorosa rivelazione su Angela Celentano scomparsa quando era solo una bambina. A Quarto Grado svelata la verità, hanno il test del Dna. Sarà proprio lei?

I genitori di Angela Celentano non si sono mai arresi da quando la loro bimba scomparve nel 1996, molte piste furono seguite da allora. Quarto Grado rivela una clamorosa verità, hanno il test del Dna e il mistero potrebbe essere svelato.

La rivelazione di Quarto Grado

La storia di Angela Celentano scioccò tutti nel lontano 1996, quando una bambina scomparve da “sotto gli occhi” dei suoi genitori a Vico Equense senza più avere nessuna informazione su di lei. È l’incubo di ogni genitore, per quello la storia di Angela viene seguita tutt’ora con ansia e speranza.

Nonostante le indagini siano state chiuse e riaperte più volte, i genitori non si arresero mai, assumendo addirittura diversi investigatori privati per proseguire in solitaria le indagini. Nel corso di questi lunghi anni sono stati prelevati diversi campioni del Dna, in diverse giovani donne che assomigliavano in maniera impressionante alla piccola Angela. Purtroppo per il momento tutte queste piste risultarono “un buco nell’acqua“.

Furono riascoltati i testimoni, i quali permisero di raccogliere nuovi indizi e seguire nuove piste. Non si sa ancora niente di lei, ma quello che è certo è che i suoi genitori non si arrenderanno mai, continueranno a cercarla e sperano di ritrovarla prima o poi.

Il test del Dna che fa sperare

Durante l’ultima puntata andata in onda di Quarto Grado, sono state rivelate delle verità clamorose per quanto riguarda la scomparsa di Angela Celentano. Il generale Luciano Garofano come ha rivelato ai microfoni del programma di rete 4, ha svelato che stanno seguendo una pista che li avrebbe portati in Sud-America.

La somiglianza con la modella venezuelana Celeste Ruiz è veramente impressionante, per questo è stato prelevato un campione del suo Dna a sua insaputa. I risultati si attendono per questa sera, massimo domani mattina, martedì 21 febbraio. Se i risultati otterranno esito positivo e quindi ci sarà la conferma che la modella è realmente la Celentano, le autorità le comunicheranno tutti i dettagli in merito.

Come ha poi dichiarato Garofano a Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi: “La somiglianza somatica tra la ragazza venezuelana e le sorelle della Celentano è, al di là di tutto, una questione soggettiva, mentre il Dna è una prova concreta. Dal confronto del campione in nostro possesso con quello dei genitori di Angela Celentano avremo o la certezza totale, sottolineo al 100%, di un rapporto filiale, o la sua esclusione”.